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WTA
05 мая 2023, 16:25 | Обновлено 05 мая 2023, 16:28
1200
12

Ястремская одолела первую сеяную в Каталонии и вышла в полуфинал

Даяна в двух партиях оказалась сильнее 30-й ракетки мира

05 мая 2023, 16:25 | Обновлено 05 мая 2023, 16:28
1200
12
Ястремская одолела первую сеяную в Каталонии и вышла в полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжила побеждать на турнире WTA 125 в Реусе (Испания).

В 1/4 финала украинка переиграла первую сеяную швейцарку Жиль Тайхманн (№30 WTA).

Реус. 1/4 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Жиль Тайхманн (Швейцария) – 7:5, 7:6(1)

Это была четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз. Даяна впервые с сентября 2020-го обыграла соперницу из топ-30 на грунте.

Также украинка улучшила статистику игр с левшами, это была 14-я победа в 24-х матчах с теннисистками, которые играют левой рукой.

В следующем раунде Ястремская сразится против американки Элизабет Мандлик (№147 WTA), которая стартовала в Реусе в квалификации.

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Даяна Ястремская Жиль Тайхман WTA Реус
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Andrey_1992
Здуріти можна, Даянка повертається!!!!
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+5
VITASS
Ось це я розумію. На таї зібралася так зібралася. Винесла в 1 калітку. Вітаю з такою важливою перемогою 
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+4
Sashamar
Ось що патріотична зачіска животворяща робить !
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+3
Василий Гредюшкин
Приємно  здивувала.  Респект.
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+1
Олександр Радченко
И Снигур в полуфинале. 
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+1
vivas057
Вітаю Даяну не тільки з перемогою, але й з досить впевненою грою. Це дає надію на її повернення до когорти кращих. Потенціал є як ми побачили. Головне стабільність та впененість в собі й надалі. А вона повертається саме після таких перемог.
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+1
Сергій Юрійович
По стилю - як дві Даяни грали, але наша виявилася більш собою, в кращих якостях). І чомусь зовсім не хвилювався, був майже первен, що Даяна виграє.
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+1
Олександр Радченко
Ястремская молодец! Показывает как надо подавать Костюк. 
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+1
Vlad Ltava
Багато елементарних помилок. Подача і прийом  стали набагато стабільнішими , що радує , гра стала більш комбінованою і осмисленною . Думаю що до снаги виграти цей турнір. Тьфу , тьфу ... 
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0
Vladi Koeln
Так Даяна покращила показники В Тайхман зайва. вага
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0
axylinam
Ястремская хорошо играла, но элементарных ошибок многовато наделала
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0
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