Ястремская одолела первую сеяную в Каталонии и вышла в полуфинал

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжила побеждать на турнире WTA 125 в Реусе (Испания).

В 1/4 финала украинка переиграла первую сеяную швейцарку Жиль Тайхманн (№30 WTA).

Реус. 1/4 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Жиль Тайхманн (Швейцария) – 7:5, 7:6(1)

Это была четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз. Даяна впервые с сентября 2020-го обыграла соперницу из топ-30 на грунте.

Также украинка улучшила статистику игр с левшами, это была 14-я победа в 24-х матчах с теннисистками, которые играют левой рукой.

В следующем раунде Ястремская сразится против американки Элизабет Мандлик (№147 WTA), которая стартовала в Реусе в квалификации.