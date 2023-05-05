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Испания
05 мая 2023, 11:25 | Обновлено 05 мая 2023, 12:27
2277
1

Стало известно, какую зарплату предложила Барселона для Месси

Жоан Лапорта рассчитывает подписать звездного аргентинца на 2 года

05 мая 2023, 11:25 | Обновлено 05 мая 2023, 12:27
2277
1
Стало известно, какую зарплату предложила Барселона для Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Звездный аргентинский форвард французского футбольного клуба «ПСЖ» Лионель Месси по окончанию сезона может вернуться в «Барселону».

Как сообщает Sport.es, президент каталонской команды Жоан Лапорта предложит Месси двухлетний контракт с зарплатой в 25 миллионов евро в год.

Соглашение 35-летнего Месси с «ПСЖ» истекает в июне 2023 года. Пока что он не продлил контракт со столичной командой Франции и вряд-ли это сделает.

Ранее стало известно о том, что руководство французского клуба приняло решение отстранить Месси от тренировок и матчей на 2 недели из-за того, что он ездил в Саудовскую Аравию без разрешения клуба и при этом пропустил тренировку.

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Источник Sport.es
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Serhii P.
Та Ви що, де 25 млн, а де 400 ))) 
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