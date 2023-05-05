Стало известно, какую зарплату предложила Барселона для Месси

Звездный аргентинский форвард французского футбольного клуба «ПСЖ» Лионель Месси по окончанию сезона может вернуться в «Барселону».

Как сообщает Sport.es, президент каталонской команды Жоан Лапорта предложит Месси двухлетний контракт с зарплатой в 25 миллионов евро в год.

Соглашение 35-летнего Месси с «ПСЖ» истекает в июне 2023 года. Пока что он не продлил контракт со столичной командой Франции и вряд-ли это сделает.

Ранее стало известно о том, что руководство французского клуба приняло решение отстранить Месси от тренировок и матчей на 2 недели из-за того, что он ездил в Саудовскую Аравию без разрешения клуба и при этом пропустил тренировку.