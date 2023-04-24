Украина проиграла Китаю в стартовом матче ЧС, Ярмоленко сделал ассист

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 23 апреля.

1. ЧМ по хоккею. Сборная Украины драматично проиграла Китаю. Неудачное начало чемпионата.

2. Все решил автогол. Марсель с Малиновским добился победы над Лионом. Украинский хавбек провел на поле 83 минуты, после чего был заменен.

3. Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге. Коллектив Романа Григорчука постепенно отходит от зоны вылета.

4. Прервали неудачные серии. Металлист 1925 победил Львов. Закончились серии «1925-х» без побед и без забитых голов.

5. Снова не пропустили. Барселона выиграла у Атлетико. Десятая минимальная победа и 23-й сухой матч «Барселоны» в текущем чемпионате Испании.

6. Де Дзерби не помешал. Ман Юнайтед прошел Брайтон на пути в финал Кубка. В финале 3 июня на «Уэмбли» сыграют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

7. Ярмоленко сделал ассист. Аль-Айн упустил победу, пропустив 2 мяча в конце. Команда Сергея Реброва пропустила голы на 90 и 90+7 минутах.

8. Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде. Знаменитой Ракете покорился юбилейный 200-й (!) сенчури в Крусибле.

9. Два незасчитанных гола Юве. Наполи вырвал победу у Старой Синьоры в Турине. Единственный гол на 90+3-й минуте забил форвард Джакомо Распадори.

10. ЧМ по хоккею. Украина U-18 стартовала с победы над Францией. Выиграли в серии буллитов.