Прервали неудачные серии. Металлист 1925 победил Львов

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный по сравнению с прошлым туром произвел одну вынужденную смену в стартовом составе. Вместо дисквалифицированного Грисьо на поле вышел Сасовский. Рулевой «Металлиста 1925» Эдмар также по той же причине вместо Жичикова задействовал в игре Безуглого.

Хозяева поля, учитывая их турнирное положение, активно начали этот поединок. Богунов оказался в штрафной, но под острым углом решил не бить, а сделать передачу партнерам, и момент был упущен. Первый голевой момент матча возник у ворот гостей, когда Свржняк отдал скрытый пас на неприкрытого Мильченко, который из центра штрафной пробил низом рядом со штангой.

Подопечные Бессмертного продолжали больше контролировать игру, но как это часто бывает в футболе, контратака соперников завершилась голом. Русин на правом фланге технично обыграл защитника и прострелил низом вдоль ворот, где Бычеку осталось только замкнуть передачу партнера. Для Бычека, у которого 21 апреля был день рождения, это лишь 2-й гол в УПЛ. Так прервалась безголевая серия харьковского клуба, продолжавшаяся 458 (!) минут.

Вторую половину матча также активнее начали игроки «Львова». Гости же почти всей командой на своей половине поля встречали развитие атак горожан и делали это достаточно уверенно. Вместе с тем, игрокам львовского клуба не хватало точности при заключительных ударах, в частности Богунову, головой замыкавшему передачу Кузика.

В середине тайма игроки «Львова» имели возможность сравнять счет, но Сидоренко продемонстрировал отличную реакцию и после удара Бугая перевел мяч на угловой. Вскоре повезло и хозяевам поля, когда после дальнего удара Русина мяч попал в перекладину ворот. Русин активно действовал в этой игре и в одном из эпизодов пытался ударом слета замкнуть передачу партнера, но пробил мимо ворот.

И все же, Русин впоследствии второй раз в игре сделал голевую передачу. Ростислав совершил впечатляющий рейд по левому флангу и нашел в центре штрафной Капинуса, который сходу пробил в притирку с дальней стойкой. Для Капинуса это был 1-й гол в УПЛ – в 17-й игре. А для вратаря Рыбки это был 100-й пропущенный гол в чемпионатах.

В итоге «Металлист 1925» завершил безвыигрышный клубный рекордный сериал, который длился 8 игр: 5 ничьих и 3 поражения. Серия «Львова» без побед длится 6 игр: 1 ничья и 5 поражений. Пропускная серия «Львова» продолжается также 7 игр, причем горожане пропускают не менее 2 голов за игру.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Львов» – «Металлист 1925» – 0:2

Бычек (27), Капинус (84).

Свржняк (9), Габриэль (67).

«Львов»: Рыбка, Дитятьев (Никитюк, 65), Габриэль, Сасовский, Кузык, Мильченко, Алибеков, Богунов, Бугай (Мышенко, 72), Свржняк (Эсеола, 65), Беляев.

«Металлист 1925»: Сидоренко, Безуглый, Ткачук Е., Курило (Рудавский, 81), Капинус, Габелок, Русин, Вачиберадзе (Ткачук А., 69), Кравченко (Мартынюк, 69), Дмитренко (Ременюк, 61), Бычек (Чирук, 61).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Скиф» (Львов).

ЛЬВОВ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА