В воскресенье, 23 апреля, на львовском стадионе «СКИФ» состоится матч между харьковским «Металлистом 1925» и ФК «Львов». Игра пройдет в рамках 22-го тура Украинской Премьер-лиги. Начало запланировано на 13:00.

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ФК «Львов» - пока что главный аутсайдер нынешнего сезона. После 13-го тура команда опустилась на последнее место в турнирной таблице и больше его не покидала. Во втором круге львовяне набрали только четыре очка, сыграв вничью с «Кривбассом» и выиграв у «Миная». Остальные матчи команда проиграла. Безвыигрышная серия составляет 6 матчей.

У «Металлиста 1925» во втором круге – три ничьи и три крупных поражения. Харьковский клуб не может выиграть 8 матчей подряд. Голов «1925-е» не забивали уже 431 минуту.

Команды сыграли между собой 2 матча, и оба закончились вничью. В поединке первого круга был зафиксирован счет 2:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ФК «Львов» – «Металлист 1925», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.