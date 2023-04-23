ЭДМАР: «Если мы опускаем руки, то сразу будут неприятности»

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского «Металлиста 1925» Эдмар дал оценку игре подопечных со «Львовом» (2:0) в 22-м туре украинской Премьер-лиги.

– Это долгожданная победа. Сегодня ребята молодцы. С самого начала поединка они показывали настрой на игру и им удалось продемонстрировать свои лучшие качества. Держали мяч и вовремя отдавали передачи. Удалась хорошая игра!

– После «Александрии» мы с вами говорили, что молодым нападающим нужно забить. Сегодня Бычек это сделал. Дальше дела пойдут более уверенно?

– Да, конечно и это наша задача, тренерского штаба и руководства. Мы хотим создать команду, где мы доверяем друг другу. Костя, когда не забивал, волновался, но мы поддерживали его, продолжали доверять. Были сложные матчи у Сидоренко, но у нас полное доверие к нему и он нас сегодня несколько раз спас. Понимаете? В футболе так и есть. Если мы опускаем руки, то сразу будут неприятности. Мы показали сегодня, что мы рук не опускали. Молодцы ребята. Приятно работать с таким коллективом. С такими футболистами, которые выкладываются на тренировках и в матчах. И сегодня мы все продемонстрировали, что мы находимся на правильном пути!

– Похвалили Бычека, Сидоренко, но сегодня и Русин провел классную игру. Кроме двух голевых действий у него еще куча ярких эпизодов, где он демонстрировал свою технику. Как вам его игра?

– Когда ты сильно любишь футболиста, не хочется его сильно хвалить, чтобы он продолжал в том же духе. То, что я вижу в исполнении Русина на тренировках, в матчах, – у него безумная техника, мастерство. Наша задача доверять игроку и он будет благодарить. Он показывает, что когда есть доверие, то он может провести такую игру, как сегодня. Дай Бог, чтобы он так продолжал тренироваться и играть. Я считаю, что он сейчас в хорошей форме, не хочется сглазить. Я знаю, что это футбольная карьера, ты должен все время держать тонус, чтобы каждый раз достигать большего. Впрочем Русин, несомненно, молодец. Не только он, но и вся команда. Коллектив в сегодняшнем матче сыграл значительную роль.

– В прошлый раз мы говорили о серии без побед, без голов. Сегодня удалось и выиграть, и забить. Далее команду ждут очень важные матчи против конкурентов. Сегодняшний результат должен придать уверенности?

– Да, мы знаем, что происходит в турнирной таблице. Все матчи, которые будут для нас - как финал. Поэтому на тренировках нам надо еще улучшать свою игру, чтобы и в дальнейшем нам удавалось побеждать. Только через работу на тренировках мы сможем так продолжать.