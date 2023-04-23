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  4. Львов – Металлист 1925 – 0:2. Два ассиста от Русина. Видео голов и обзор
Чемпионат Украины
Львов
23.04.2023 13:00 – FT 0 : 2
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 апреля 2023, 18:34 | Обновлено 23 апреля 2023, 18:44
263
0

Львов – Металлист 1925 – 0:2. Два ассиста от Русина. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка чемпионата Украины

23 апреля 2023, 18:34 | Обновлено 23 апреля 2023, 18:44
263
0
Львов – Металлист 1925 – 0:2. Два ассиста от Русина. Видео голов и обзор
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 23 апреля, в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги во Львове отношения выяснили местный одноименный клуб и харьковский «Металлист 1925».

Голы Бычека до перерыва и Капинуса под занавес встречи принесли харьковской команде победу со счетом 2:0. Вингер «1925-х» Русин стал автором двух голевых передач.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Капинус (Металлист 1925).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Константин Бычек (Металлист 1925).
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Львов Львов - Металлист 1925 Металлист 1925 видео голов и обзор Константин Бычек Дмитрий Капинус Ростислав Русин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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