23.04.2023 13:00 – FT 0 : 2
Украина. Премьер лига23 апреля 2023, 18:34 | Обновлено 23 апреля 2023, 18:44
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Львов – Металлист 1925 – 0:2. Два ассиста от Русина. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка чемпионата Украины
23 апреля 2023, 18:34 | Обновлено 23 апреля 2023, 18:44
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В воскресенье, 23 апреля, в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги во Львове отношения выяснили местный одноименный клуб и харьковский «Металлист 1925».
Голы Бычека до перерыва и Капинуса под занавес встречи принесли харьковской команде победу со счетом 2:0. Вингер «1925-х» Русин стал автором двух голевых передач.
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Капинус (Металлист 1925).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Константин Бычек (Металлист 1925).
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