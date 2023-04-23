В воскресенье, 23 апреля, в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги во Львове отношения выяснили местный одноименный клуб и харьковский «Металлист 1925».

Голы Бычека до перерыва и Капинуса под занавес встречи принесли харьковской команде победу со счетом 2:0. Вингер «1925-х» Русин стал автором двух голевых передач.