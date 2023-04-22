Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Львов – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Львов
23.04.2023 13:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 19:06 |
55
0

Львов – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Одна из команд может прервать свой затяжной безвыигрышный сериал

22 апреля 2023, 19:06 |
55
0
Львов – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 23 апреля, «Львов» на стадионе «СКИФ» сыграет матч 22-го тура УПЛ против «Металлиста 1925». «Горожане», замыкающие турнирную таблицу, не побеждают в чемпионате 6 игр подряд, а безвыигрышный «рекордный» сериал харьковского клуба насчитывает уже 8 матчей.

Львов

Месяц назад Анатолий Бессмертный вернулся на тренерский мостик «Львова» и с тех пор его подопечные еще очков не набирали, потерпев четыре поражения от команд, борющихся за призовые места в чемпионате. После последней игры с «Шахтером» тренер «горожан» отметил: «Пока мы на последнем месте, но все, что нас не убивает, делает сильнее. Будем стараться набирать очки в следующих играх, но рук не будем опускать. Ситуация действительно очень тяжелая, но мы будем в каждом матче сражаться за очки. Скажу, что с этими ребятами можно идти в бой – характер есть».

В целом безвыигрышная серия «Львова» длится 6 игр: ничья и 5 поражений. Пропускной сериал подопечных Анатолия Бессмертного также продолжается 6 игр, причем горожане пропускают не менее двух голов за игру. Вратарь «Львова» Александр Рыбка может пропустить 100-й гол в УПЛ (еще 2 мяча). Из-за дисквалификации пропустит эту игру один из лидеров «Львова» Максим Грысьо.

Металлист 1925

Подопечные Эдмара не знают вкуса побед в УПЛ на протяжении 8 игр: 5 ничьих и 3 поражения. Кроме этого, игроки харьковского клуба не могут забить гол на протяжении 431 минуты. После очередного безголевого матча с «Александрией» главный тренер «Металлиста 1925» отметил: «Мы над этим работаем на тренировках, особенно над завершением атак. Мы все хотим забитых мячей, подсказываем нашим молодым игрокам, чтобы, наконец, их прорвало и забивали в играх». Для «Металлиста 1925» это будет юбилейная, 40-я, игра в УПЛ, в которой не сможет участвовать дисквалифицированный Максим Жичиков.

Статистика встреч

«Львов» лишь в третий раз встретится с «Металлистом 1925», а предыдущие две встречи завершались вничью. Предыдущая домашняя игра «Львова» с харьковским клубом прошла 19 сентября 2021 года и завершилась без забитых голов – 0:0. Матч первого круга текущего чемпионата был уже урожайным на голы – 2:2. В составе «металлистов» отличились Ярослав Мартынюк и Ростислав Русин, у горожан – Владислав Бугай и один гол в свои ворота забил защитник «Металлиста 1925» Никита Безуглый.

Фемида

Арбитром матча назначен Виктор Копиевский (Кропивницкий), который провел 56 игр в УПЛ. Ранее «Львов» при Копиевском отыграл 10 матчей в чемпионатах, одержав одну победу, дважды сыграв вничью и семь раз уступив соперникам. «Металлист 1925» же при этом арбитре провел одну игру в УПЛ, уступив в прошлом сезоне «Ворскле».

Прогноз на противостояние

«Львов», учитывая его пребывание на дне турнирной таблицы, будет играть на победу. С другой стороны, «Металлист 1925» удален от «зоны вылета» всего на три очка. Спрогнозируем боевую ничью в этом матче.

Ориентировочные составы:

«Львов»: Рыбка, Габриэль, Никитюк, Дитятьев, Кузык, Мильченко, Алибеков, Богунов, Бугай, Свржняк, Беляев.

«Металлист 1925»: Сидоренко, Е. Ткачук, Безуглый, Курило, Капинус, Габелок, Русин, Кравченко, Мартынюк, Дмитренко, Бычек.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

23 апреля, воскресенье

«Львов» – «Металлист 1925»
Лвов. Стадион «СКИФ». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports+»
Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
ЛЬВОВ – МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:1
По теме:
Ничья в Классическом. Динамо и Шахтер не выяснили сильнейшего
Андриевский забил первый гол в сезоне. И сразу в ворота Шахтера
ВИДЕО. Ошибка Нещерета? Степаненко открыл счет в матче с Динамо
Украинская Премьер-лига Львов Металлист 1925 Львов - Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу прогнозы
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ребров может возглавить сборную Саудовской Аравии
Футбол | 21 апреля 2023, 19:25 15
Источник: Ребров может возглавить сборную Саудовской Аравии
Источник: Ребров может возглавить сборную Саудовской Аравии

Тренерская позиция национальной команды этой страны – вакантная

ФОТО. Энди Руис проанонсировал поединок против Тайсона Фьюри
Бокс | 21 апреля 2023, 21:10 9
ФОТО. Энди Руис проанонсировал поединок против Тайсона Фьюри
ФОТО. Энди Руис проанонсировал поединок против Тайсона Фьюри

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что Тайсон и Руис встретятся 22 июля

Сергей РЕБРОВ: «Не я выбираю тренера сборной Украины. Уважайте меня»
Футбол | 21.04.2023, 21:10
Сергей РЕБРОВ: «Не я выбираю тренера сборной Украины. Уважайте меня»
Сергей РЕБРОВ: «Не я выбираю тренера сборной Украины. Уважайте меня»
Динамо – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 22.04.2023, 18:04
Динамо – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Динамо – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фестиваль пенальти. Ворскла одолела Металлист с четырьмя 11-метровыми
Футбол | 22.04.2023, 14:58
Фестиваль пенальти. Ворскла одолела Металлист с четырьмя 11-метровыми
Фестиваль пенальти. Ворскла одолела Металлист с четырьмя 11-метровыми
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драма Жуниора. Возвращение в Бразилию оказалось катастрофой для Мораеса
Драма Жуниора. Возвращение в Бразилию оказалось катастрофой для Мораеса
21.04.2023, 10:55 12
Футбол
Аль-Наср выступил с заявлением относительно ситуации с Роналду
Аль-Наср выступил с заявлением относительно ситуации с Роналду
21.04.2023, 07:14 4
Футбол
Моуриньо идет за трофеем? Определены полуфиналисты Лиги Европы
Моуриньо идет за трофеем? Определены полуфиналисты Лиги Европы
21.04.2023, 01:10 7
Футбол
Усик – Фьюри в списке. Мейвезер назвал 5 самых ожидаемых боев современности
Усик – Фьюри в списке. Мейвезер назвал 5 самых ожидаемых боев современности
21.04.2023, 09:59
Бокс
Жена Ярославского: «Наши жизненные пути разошлись больше года назад»
Жена Ярославского: «Наши жизненные пути разошлись больше года назад»
21.04.2023, 11:45 11
Футбол
Первая ракетка мира рассказала, почему провела матч без украинской ленточки
Первая ракетка мира рассказала, почему провела матч без украинской ленточки
21.04.2023, 09:34
Теннис
Елена РЫБАКИНА: «Правильно, что россиянам разрешают играть»
Елена РЫБАКИНА: «Правильно, что россиянам разрешают играть»
20.04.2023, 17:15 24
Теннис
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко бредит»
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко бредит»
21.04.2023, 15:32 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности