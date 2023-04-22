В воскресенье, 23 апреля, «Львов» на стадионе «СКИФ» сыграет матч 22-го тура УПЛ против «Металлиста 1925». «Горожане», замыкающие турнирную таблицу, не побеждают в чемпионате 6 игр подряд, а безвыигрышный «рекордный» сериал харьковского клуба насчитывает уже 8 матчей.

Львов

Месяц назад Анатолий Бессмертный вернулся на тренерский мостик «Львова» и с тех пор его подопечные еще очков не набирали, потерпев четыре поражения от команд, борющихся за призовые места в чемпионате. После последней игры с «Шахтером» тренер «горожан» отметил: «Пока мы на последнем месте, но все, что нас не убивает, делает сильнее. Будем стараться набирать очки в следующих играх, но рук не будем опускать. Ситуация действительно очень тяжелая, но мы будем в каждом матче сражаться за очки. Скажу, что с этими ребятами можно идти в бой – характер есть».

В целом безвыигрышная серия «Львова» длится 6 игр: ничья и 5 поражений. Пропускной сериал подопечных Анатолия Бессмертного также продолжается 6 игр, причем горожане пропускают не менее двух голов за игру. Вратарь «Львова» Александр Рыбка может пропустить 100-й гол в УПЛ (еще 2 мяча). Из-за дисквалификации пропустит эту игру один из лидеров «Львова» Максим Грысьо.

Металлист 1925

Подопечные Эдмара не знают вкуса побед в УПЛ на протяжении 8 игр: 5 ничьих и 3 поражения. Кроме этого, игроки харьковского клуба не могут забить гол на протяжении 431 минуты. После очередного безголевого матча с «Александрией» главный тренер «Металлиста 1925» отметил: «Мы над этим работаем на тренировках, особенно над завершением атак. Мы все хотим забитых мячей, подсказываем нашим молодым игрокам, чтобы, наконец, их прорвало и забивали в играх». Для «Металлиста 1925» это будет юбилейная, 40-я, игра в УПЛ, в которой не сможет участвовать дисквалифицированный Максим Жичиков.

Статистика встреч

«Львов» лишь в третий раз встретится с «Металлистом 1925», а предыдущие две встречи завершались вничью. Предыдущая домашняя игра «Львова» с харьковским клубом прошла 19 сентября 2021 года и завершилась без забитых голов – 0:0. Матч первого круга текущего чемпионата был уже урожайным на голы – 2:2. В составе «металлистов» отличились Ярослав Мартынюк и Ростислав Русин, у горожан – Владислав Бугай и один гол в свои ворота забил защитник «Металлиста 1925» Никита Безуглый.

Фемида

Арбитром матча назначен Виктор Копиевский (Кропивницкий), который провел 56 игр в УПЛ. Ранее «Львов» при Копиевском отыграл 10 матчей в чемпионатах, одержав одну победу, дважды сыграв вничью и семь раз уступив соперникам. «Металлист 1925» же при этом арбитре провел одну игру в УПЛ, уступив в прошлом сезоне «Ворскле».

Прогноз на противостояние

«Львов», учитывая его пребывание на дне турнирной таблицы, будет играть на победу. С другой стороны, «Металлист 1925» удален от «зоны вылета» всего на три очка. Спрогнозируем боевую ничью в этом матче.

Ориентировочные составы:

«Львов»: Рыбка, Габриэль, Никитюк, Дитятьев, Кузык, Мильченко, Алибеков, Богунов, Бугай, Свржняк, Беляев.

«Металлист 1925»: Сидоренко, Е. Ткачук, Безуглый, Курило, Капинус, Габелок, Русин, Кравченко, Мартынюк, Дмитренко, Бычек.

23 апреля, воскресенье