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  4. Два незасчитанных гола Юве. Наполи вырвал победу у Старой Синьоры в Турине
Чемпионат Италии
Ювентус
23.04.2023 21:45 – FT 0 : 1
Наполи
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Италия
23 апреля 2023, 23:44 | Обновлено 24 апреля 2023, 00:06
197
2

Два незасчитанных гола Юве. Наполи вырвал победу у Старой Синьоры в Турине

Единственный гол на 90+3-й минуте забил форвард Джакомо Распадори

23 апреля 2023, 23:44 | Обновлено 24 апреля 2023, 00:06
197
2
Два незасчитанных гола Юве. Наполи вырвал победу у Старой Синьоры в Турине
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура Серии A «Наполи» в гостях обыграл «Ювентус» (1:0).

В конце игры судья, используя подсказки VAR, не засчитал два гола туринской команды. В одном случае был зафиксирован фол в предыдущей атаке, а в другом – мяч вышел за линию ворот.

Единственный гол на 90+3-й минуте забил форвард неаполитанцев Джакомо Распадори.

«Ювентус» имеет 59 очков и занимает 3-е место, отставая от «Лацио» на 2 балла. Неаполитанский клуб упрочил лидерство (78 баллов) и готовится вскоре праздновать завоевание скудетто.

Серия А. 31-й тур, 23 апреля

Ювентус – Наполи – 0:1

Гол: Распадори, 90+3

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Распадори, 90+3 мин

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Наполи).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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avk2307
Очень  показательно  отмененные голы Юве для УПЛ. 
 Сразу монзуль и ингулец вспомнил.
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0
Octopus
Бодрый матч, Чемпионский!
Ювентус старался, даже пару раз забил, но Наполи сильнее.
На Хвичу сейчас много критики сыплется, он давно не забивал и не ассистировал, и в этом матче сработала его замена.
Забавно, что Ювентус даже после того как ему вернули 15 очков легко может оказаться вне зоны ЛЧ, в то время как с -15 у него были непризрачные шансы на 4 место.
Видимо в команде заранее знали, что вернут очки, расслабили булки и проиграли 3 игры подряд.
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