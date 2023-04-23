Два незасчитанных гола Юве. Наполи вырвал победу у Старой Синьоры в Турине

В матче 31-го тура Серии A «Наполи» в гостях обыграл «Ювентус» (1:0).

В конце игры судья, используя подсказки VAR, не засчитал два гола туринской команды. В одном случае был зафиксирован фол в предыдущей атаке, а в другом – мяч вышел за линию ворот.

Единственный гол на 90+3-й минуте забил форвард неаполитанцев Джакомо Распадори.

«Ювентус» имеет 59 очков и занимает 3-е место, отставая от «Лацио» на 2 балла. Неаполитанский клуб упрочил лидерство (78 баллов) и готовится вскоре праздновать завоевание скудетто.

Серия А. 31-й тур, 23 апреля

Ювентус – Наполи – 0:1

Гол: Распадори, 90+3

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Распадори, 90+3 мин