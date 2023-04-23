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Чемпионат Италии
Ювентус
23.04.2023 21:45 - : -
Наполи
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Италия
23 апреля 2023, 09:35 | Обновлено 23 апреля 2023, 09:49
178
0

Ювентус – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 23 апреля в 21:45 по Киеву

23 апреля 2023, 09:35 | Обновлено 23 апреля 2023, 09:49
178
0
Ювентус – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

23 апреля на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 31-го тура Серии А, в котором «Ювентус» встретится с «Наполи». Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Ювентус

Команда только в прошлый четверг проводила предыдущий матч - в рамках Лиги Европы. Не секрет, что Массимилиано Аллегри публично говорил о намерении выиграть этот турнир. Но если с Ниццей (пусть и с ничьей в 1-м, домашнем поединке) и Фрайбургом у итальянцев особенно не было проблем, то лиссабонский Спортинг заставил попотеть даже в Турине. А Щесны - напугал, попросив замену на ровном месте еще до перерыва. Но Перин оказался достойным дублером, не пропустив, а уж 1 гол вымучили. В Лиссабоне же закончили стратегически выгодной ничьей. До недавнего времени казалось, что несмотря на еврокубковую нагрузку и 15-очковый штраф, Старая Синьора сможет забраться в топ-4 Кальчо. Но в апреле она ухитрилась проиграть в обоих крайних турах, не только Лацио, но и Сассуоло, еще и в кубке с Интером сыграли 1:1. Впрочем, в четверг наказание отменили, и сразу получилось вернуться на 3-е место. Но навсегда ли - разбирательство продолжается...

Наполи

Клуб тоже в последнее время был более поглощен перипетиями еврокубков. Тем более что он добрался до 1/4 финала Лиги чемпионов. Но там, похоже, не хватило опыта. На Сан-Сиро проиграли снова Милану, уже в международном формате. Но только 0:1, что оставляло шансы на общий успех. В итоге дома партенопеи так и не смогли совершить камбэк, только в концовке сровняв счет. Теперь же внимание будет переключаться на Серию А. Точнее, уже больше на обратный отсчет перед неминуемым обретением долгожданного скудетто. Ну, взято в 3-х апрельских турах только 1 победу, над Лечче, и вроде бы Лацио даже сократил отставание. Но о какой гонке за титул можно говорить, если между командами 14 очков, при оставшихся 8 турах?

Статистика личных встреч

В 8 крайних очных поединках у Ювентуса было всего 2 победы. А в 3-х последних Наполи набрал 7 очков.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что шансы на победу будут у обоих клубов. Но без голов гранды не обойдутся - ставим на тотал больше 2,0 голов с коэффициентом - 1,65.

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Ювентус Наполи Ювентус - Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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