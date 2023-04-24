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Чемпионат Италии
Ювентус
23.04.2023 21:45 – FT 0 : 1
Наполи
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Италия
24 апреля 2023, 01:30 | Обновлено 24 апреля 2023, 01:43
79
0

Ювентус – Наполи – 0:1. Все решает VAR. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 31-го тура чемпионата Италии

24 апреля 2023, 01:30 | Обновлено 24 апреля 2023, 01:43
79
0
Ювентус – Наполи – 0:1. Все решает VAR. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура Серии A «Наполи» в гостях обыграл «Ювентус» (1:0).

В конце игры судья, используя подсказки VAR, не засчитал два гола туринской команды. В одном случае был зафиксирован фол в предыдущей атаке, а в другом – мяч вышел за линию ворот.

Единственный гол на 90+3-й минуте забил форвард неаполитанцев Джакомо Распадори.

Серия А. 31-й тур, 23 апреля

Ювентус – Наполи – 0:1

Гол: Распадори, 90+3

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Распадори, 90+3 мин

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Наполи).
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Ювентус Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Ювентус - Наполи Джакомо Распадори
Источник Sport.ua
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