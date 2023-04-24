Италия24 апреля 2023, 01:30 | Обновлено 24 апреля 2023, 01:43
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Ювентус – Наполи – 0:1. Все решает VAR. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 31-го тура чемпионата Италии
24 апреля 2023, 01:30 | Обновлено 24 апреля 2023, 01:43
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В матче 31-го тура Серии A «Наполи» в гостях обыграл «Ювентус» (1:0).
В конце игры судья, используя подсказки VAR, не засчитал два гола туринской команды. В одном случае был зафиксирован фол в предыдущей атаке, а в другом – мяч вышел за линию ворот.
Единственный гол на 90+3-й минуте забил форвард неаполитанцев Джакомо Распадори.
Серия А. 31-й тур, 23 апреля
Ювентус – Наполи – 0:1
Гол: Распадори, 90+3
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Распадори, 90+3 мин
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Наполи).
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