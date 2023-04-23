Италия23 апреля 2023, 21:40 | Обновлено 23 апреля 2023, 21:53
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Ювентус – Наполи. Осимхен – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 апреля в 21:45 поединок 31-го тура чемпионата Италии
23 апреля 2023, 21:40 | Обновлено 23 апреля 2023, 21:53
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23 апреля проходит матч 31-го тура Серии A, в котором играют «Ювентус» и «Наполи».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
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Ювентус – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы команд
⚪⚫ Your #JuveNapoli XI 📜 pic.twitter.com/GFpwAr3TfN— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) April 23, 2023
📃 STARTING XI: Meret, Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.#JuveNapoli— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) April 23, 2023
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/mbma0OuDDM
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