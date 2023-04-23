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  4. Ювентус – Наполи. Осимхен – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Ювентус
23.04.2023 21:45 – перерыв 0 : 0
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
23 апреля 2023, 21:40 | Обновлено 23 апреля 2023, 21:53
342
0

Ювентус – Наполи. Осимхен – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 апреля в 21:45 поединок 31-го тура чемпионата Италии

23 апреля 2023, 21:40 | Обновлено 23 апреля 2023, 21:53
342
0
Ювентус – Наполи. Осимхен – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

23 апреля проходит матч 31-го тура Серии A, в котором играют «Ювентус» и «Наполи».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Ювентус – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

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Ювентус Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Ювентус - Наполи смотреть онлайн Виктор Осимхен
Источник Sport.ua
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