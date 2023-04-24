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  4. Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Давайте пока не будем открывать шампанское»
Италия
24 апреля 2023, 05:05 |
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Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Давайте пока не будем открывать шампанское»

Наставник «Наполи» – о чемпионской гонке в Серии А

24 апреля 2023, 05:05 |
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Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Давайте пока не будем открывать шампанское»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над туринским «Ювентусом» (1:0) в 31-м туре итальянской Серии А.

«Важные победы над такими соперниками в конце сезона – это кирпичики в стене будущего триумфа. Естественно, игроки праздновали, особенно после того, как мы забили в компенсированное время, что сделало момент еще более волнующим.

Впрочем, давайте пока не будем открывать шампанское, потому что дело еще не сделано. Я поздравляю команду, они сыграли хорошо, особенно после неудачи в Лиге чемпионов. Не думаю, что сегодня мы могли сделать что-то большее», - сказал Спаллетти.

За семь туров до конца чемпионата «Наполи» лидирует в Серии А с 17-очковым отрывом от идущего вторым «Лацио». Команда Лучано Спаллетти в следующем туре может гарантировать себе первое чемпионство за последние 33 года.

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Лучано Спаллетти Ювентус Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Ювентус - Наполи
Источник DAZN
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