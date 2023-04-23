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23 апреля 2023, 22:35 | Обновлено 23 апреля 2023, 22:46
1852
2

Ярмоленко сделал ассист. Аль-Айн упустил победу, пропустив 2 мяча в конце

Команда Сергея Реброва пропустила голы на 90 и 90+7 минутах

23 апреля 2023, 22:35 | Обновлено 23 апреля 2023, 22:46
1852
2
Ярмоленко сделал ассист. Аль-Айн упустил победу, пропустив 2 мяча в конце
ФК Аль-Айн. Андрей Ярмоленко

23 апреля состоялись очередные матчи 24-го тура чемпионата ОАЭ.

Команда «Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва, ведя в счете 2:0, выпустила победу в выездном поединке против клуба «Банияс». При этом гости пропустили два мяча на 90-й и 90+7 минутах (автогол).

Украинский вингер Андрей Ярмоленко провел на поле 65 минут, после чего был заменен. Андрей отметился голевым пасом, когда его команда забила второй гол на 61-й минуте.

После 24 туров «Аль-Айн» занимает 2-е место (48 очков), отставая на три балла от «Аль-Ахли Дубай» (51 пункт).

Чемпионат ОАЭ по футболу

23 апреля, 24-й тур

Банияс – Аль-Айн – 2:2

Голы: Хименес, 90, Барман, 90+7 – Коджо Лаба, 48, Суфьян Рахими, 61

Турнирная таблица после 24 туров

ВИДЕО. Ассист Андрея Ярмоленко, 61 мин.

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Аль-Айн чемпионат ОАЭ по футболу Банияс Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Коджо Лаба Суфьян Рахими выбор редакции
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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andre_lui
Да, Аль Ахли второй пропустили тоже на 90+7. Как то у них интересно получается
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Gargantua
а могли сократить отставание до 1 очка 
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