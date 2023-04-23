Ярмоленко сделал ассист. Аль-Айн упустил победу, пропустив 2 мяча в конце

23 апреля состоялись очередные матчи 24-го тура чемпионата ОАЭ.

Команда «Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва, ведя в счете 2:0, выпустила победу в выездном поединке против клуба «Банияс». При этом гости пропустили два мяча на 90-й и 90+7 минутах (автогол).

Украинский вингер Андрей Ярмоленко провел на поле 65 минут, после чего был заменен. Андрей отметился голевым пасом, когда его команда забила второй гол на 61-й минуте.

После 24 туров «Аль-Айн» занимает 2-е место (48 очков), отставая на три балла от «Аль-Ахли Дубай» (51 пункт).

Чемпионат ОАЭ по футболу

23 апреля, 24-й тур

Банияс – Аль-Айн – 2:2

Голы: Хименес, 90, Барман, 90+7 – Коджо Лаба, 48, Суфьян Рахими, 61

Турнирная таблица после 24 туров

ВИДЕО. Ассист Андрея Ярмоленко, 61 мин.