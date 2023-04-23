Ярмоленко сделал ассист. Аль-Айн упустил победу, пропустив 2 мяча в конце
Команда Сергея Реброва пропустила голы на 90 и 90+7 минутах
23 апреля состоялись очередные матчи 24-го тура чемпионата ОАЭ.
Команда «Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва, ведя в счете 2:0, выпустила победу в выездном поединке против клуба «Банияс». При этом гости пропустили два мяча на 90-й и 90+7 минутах (автогол).
Украинский вингер Андрей Ярмоленко провел на поле 65 минут, после чего был заменен. Андрей отметился голевым пасом, когда его команда забила второй гол на 61-й минуте.
После 24 туров «Аль-Айн» занимает 2-е место (48 очков), отставая на три балла от «Аль-Ахли Дубай» (51 пункт).
Чемпионат ОАЭ по футболу
23 апреля, 24-й тур
Банияс – Аль-Айн – 2:2
Голы: Хименес, 90, Барман, 90+7 – Коджо Лаба, 48, Суфьян Рахими, 61
Турнирная таблица после 24 туров
ВИДЕО. Ассист Андрея Ярмоленко, 61 мин.
Final Whistle, Baniyas 2 and @alainfcae 2 #alainclub pic.twitter.com/4xgkOpLXFJ— Al Ain FC (@alainfcae_en) April 23, 2023
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