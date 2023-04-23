Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
Коллектив Романа Григорчука постепенно отходит от зоны вылета
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 22-й тур.
«Кривбасс» – «Черноморец» - 2:3
Задерака, 57, Лунев, 63 – Алефиренко, 41, 77, Кузык, 64
Бескоровайний, 70 – Салюк, 67, Алефиренко, 88
«Кривбасс»: Сарнавский – Дибанго, Стецьков, Бескоровайный, Опанасенко – Хомченовский, Татарков (Семотюк, 87), Приходько – Задерака, Лунев (Понедельник, 78), Микитишин.
«Черноморец»: Непогодов – Брагару, Гучек (Ермаков, 79), Салюк, Путря – Демченко, Васильев, Кузык – Алефиренко, Авагимян (Войтиховский, 90), Бадибанга.
Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).
Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).
Удары (в створ): 11 (4) – 9 (4)
Угловые: 8 – 3
Оффсайды: 1 – 0.
КРИВБАСС - ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 17°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
19-летний защитник «Металлиста 1925» отличился в воротах «Львова»
Супербой в Лас-Вегасе завершился досрочно в пользу Джервонты