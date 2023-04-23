Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
Чемпионат Украины
Кривбасс
23.04.2023 15:00 – FT 2 : 3
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 апреля 2023, 17:37 | Обновлено 23 апреля 2023, 17:38
1259
3

Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге

Коллектив Романа Григорчука постепенно отходит от зоны вылета

23 апреля 2023, 17:37 | Обновлено 23 апреля 2023, 17:38
1259
3
Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Кривбасс» – «Черноморец» - 2:3

Задерака, 57, Лунев, 63 – Алефиренко, 41, 77, Кузык, 64

Бескоровайний, 70 – Салюк, 67, Алефиренко, 88

«Кривбасс»: Сарнавский – Дибанго, Стецьков, Бескоровайный, Опанасенко – Хомченовский, Татарков (Семотюк, 87), Приходько – Задерака, Лунев (Понедельник, 78), Микитишин.

«Черноморец»: Непогодов – Брагару, Гучек (Ермаков, 79), Салюк, Путря – Демченко, Васильев, Кузык – Алефиренко, Авагимян (Войтиховский, 90), Бадибанга.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в створ): 11 (4) – 9 (4)
Угловые: 8 – 3
Оффсайды: 1 – 0.

КРИВБАСС - ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C

По теме:
Вернидуб потерпел юбилейное фиаско в УПЛ
ВИДЕО. Алефиренко в матче Кривбасс – Черноморец вывел гостей вперед
ЭДМАР: «Если мы опускаем руки, то сразу будут неприятности»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Кривбасс - Черноморец отчеты Даниил Алефиренко
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Капинус забил дебютный гол в УПЛ
Футбол | 23 апреля 2023, 14:56 0
ВИДЕО. Капинус забил дебютный гол в УПЛ
ВИДЕО. Капинус забил дебютный гол в УПЛ

19-летний защитник «Металлиста 1925» отличился в воротах «Львова»

Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута
Бокс | 23 апреля 2023, 07:15 0
Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута
Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута

Супербой в Лас-Вегасе завершился досрочно в пользу Джервонты

Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде
Бокс | 23.04.2023, 06:50
Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде
Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде
Томас ТУХЕЛЬ: «Очки утекают, как песок сквозь пальцы»
Футбол | 23.04.2023, 12:16
Томас ТУХЕЛЬ: «Очки утекают, как песок сквозь пальцы»
Томас ТУХЕЛЬ: «Очки утекают, как песок сквозь пальцы»
Ничья в Классическом. Динамо и Шахтер не выяснили сильнейшего
Футбол | 22.04.2023, 18:56
Ничья в Классическом. Динамо и Шахтер не выяснили сильнейшего
Ничья в Классическом. Динамо и Шахтер не выяснили сильнейшего
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
✌
Вітаю Черноморець, обидві команди видали несподівано результативний матч, було на що подивитись
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
vruthiy-112
Вітаю Чорноморець і дуже прикро за Кривбас. Вболіваю за обидві команди. 
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ДЖЕРВОНТА: «Я говорю: вставай! А он просто отрицательно покачал головой»
ДЖЕРВОНТА: «Я говорю: вставай! А он просто отрицательно покачал головой»
23.04.2023, 08:00
Бокс
Почти тайм в меньшинстве. Заря победила Колос
Почти тайм в меньшинстве. Заря победила Колос
21.04.2023, 16:55 39
Футбол
Луческу подтвердил операцию. С Динамо будет работать Шовковский
Луческу подтвердил операцию. С Динамо будет работать Шовковский
22.04.2023, 19:23 17
Футбол
На должность тренера Челси появился неожиданный претендент
На должность тренера Челси появился неожиданный претендент
22.04.2023, 22:08 5
Футбол
Райан ГАРСИЯ: «Танк – отличный боец. Я просто не мог встать»
Райан ГАРСИЯ: «Танк – отличный боец. Я просто не мог встать»
23.04.2023, 08:32 2
Бокс
Йовичевич рассказал, почему решил заменить Ракицкого
Йовичевич рассказал, почему решил заменить Ракицкого
23.04.2023, 01:55
Футбол
Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде
Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде
22.04.2023, 23:35 14
Бокс
Черкашин досрочно выиграл бой в андеркарде поединка Джервонты и Гарсии
Черкашин досрочно выиграл бой в андеркарде поединка Джервонты и Гарсии
23.04.2023, 04:45 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности