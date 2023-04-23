23.04.2023 15:00 – FT 2 : 3
Украина. Премьер лига23 апреля 2023, 18:52 | Обновлено 23 апреля 2023, 18:54
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Кривбасс – Черноморец – 2:3. Два гола от Алефиренко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка чемпионата Украины
23 апреля 2023, 18:52 | Обновлено 23 апреля 2023, 18:54
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В воскресенье, 23 апреля, в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги в Кривом Роге местный «Кривбасс» выяснил отношения с «Черноморцем».
Со счетом 3:2 в поединке волевую победу одержали одесситы.
Украинская Премьер-лига. 22-й тур
«Кривбасс» – «Черноморец» – 2:3
Голы: Задерака, 57, Лунев, 63 – Алефиренко, 41, 77, Кузык, 64.
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Алефиренко (Черноморец).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Орест Кузык (Черноморец).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Лунёв (Кривбасс).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Задерака (Кривбасс).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Алефиренко (Черноморец).
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