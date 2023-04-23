В воскресенье, 23 апреля, в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги в Кривом Роге местный «Кривбасс» выяснил отношения с «Черноморцем».

Со счетом 3:2 в поединке волевую победу одержали одесситы.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур

«Кривбасс» – «Черноморец» – 2:3

Голы: Задерака, 57, Лунев, 63 – Алефиренко, 41, 77, Кузык, 64.