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  4. Кривбасс – Черноморец – 2:3. Два гола от Алефиренко. Видео голов и обзор
Чемпионат Украины
Кривбасс
23.04.2023 15:00 – FT 2 : 3
Черноморец
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Украина. Премьер лига
23 апреля 2023, 18:52 | Обновлено 23 апреля 2023, 18:54
698
0

Кривбасс – Черноморец – 2:3. Два гола от Алефиренко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка чемпионата Украины

23 апреля 2023, 18:52 | Обновлено 23 апреля 2023, 18:54
698
0
Кривбасс – Черноморец – 2:3. Два гола от Алефиренко. Видео голов и обзор
УПЛ

В воскресенье, 23 апреля, в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги в Кривом Роге местный «Кривбасс» выяснил отношения с «Черноморцем».

Со счетом 3:2 в поединке волевую победу одержали одесситы.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур

«Кривбасс» – «Черноморец» – 2:3

Голы: Задерака, 57, Лунев, 63 – Алефиренко, 41, 77, Кузык, 64.

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Алефиренко (Черноморец).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Орест Кузык (Черноморец).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Лунёв (Кривбасс).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Задерака (Кривбасс).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Алефиренко (Черноморец).
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Источник Sport.ua
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