ГРИГОРЧУК: «Обыграть Кривбасс в Кривом Роге – для нас это большая победа»

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук дал оценку победной игре с «Кривбассом» (3:2) в 22-м туре украинской Премьер-лиги.

– Если говорить с точки зрения эмоций, то мы очень довольны. Обыграть «Кривбасс» в Кривом Роге - для нас на данном этапе это достаточно большая победа. Мы очень этим довольны. А еще хочу вспомнить, что наши уважаемые фанаты смогли быть на игре... Хотя слово «уважаемые» здесь не передаст всех эмоций – наши Герои! Я так сильно хотел, чтобы мы выиграли и подарили им эту победу! Поэтому сегодняшняя победа – для болельщиков. Здоровья им, а всем нам – скорейшей Победы!

– Все голы «Черноморца» – после передач, которые проникали в штрафную зону. Какую цель вы ставили перед собственными подопечными - использовать фланги или больше атаковать через центр?

– Не скажу, что мы ставили какой-то приоритет. Мы стараемся использовать все атакующие элементы, которые есть в своем арсенале. Это и фланговые прорывы, и длинные передачи, и различные комбинационные элементы. Голы получились по футбольным меркам «неслучайными»: все они были в результате определенных удачно разыгранных взаимодействий. Это придает нам уверенности, желание идти дальше, развиваться и прогрессировать. И, конечно, подниматься в турнирной таблице.

– Этот матч был анонсирован как дуэль выдающихся тренеров, известных личностей. Как оцениваете уровень игры, который продемонстрировал соперник?

– Я с радостью отвечаю на подобные вопросы. Юрий Николаевич [Вернидуб] для меня - человек особенный. По жизни нас многое связывало. Всегда когда пересекаемся – есть о чем поговорить. Сейчас мы - соперники: но все было достойно, все было профессионально. Всегда тяжело играть против Юрия Вернидуба. Он – тренер очень высокого уровня. Сегодня случилось так, что выиграли мы – и слава Богу. В этом сезоне «Черноморец» и «Кривбасс» имеют между собой по победе – так что двигаемся дальше.

– Как вы оцените уровень игры Зиги Бадибанги?

– Я вообще очень им доволен. Этот игрок - пример человека, который почти заканчивал играть в футбол, а потом обстоятельства сложились так, что он приехал к нам. Бадибанга провел огромную работу над собой: еще полгода назад было трудно представить, что он сможет выйти на подобный уровень. Бадибанга же это сумел сделать. Думаю, он еще поиграет несколько лет. Более того, он еще и прогрессирует несмотря ни на что.