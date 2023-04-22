В воскресенье, 23 апреля, в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк» состоится матч 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснит отношения «Кривбасс» и «Черноморец». Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 8-е место. Он имеет 28 очков после 21 матча. В активе у команды 8 побед и 4 ничьи, в пассиве – 9 поражения.

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До старта 22-го игрового дня сезона подопечные Юрия Вернидуба шли седьмыми. После субботних встреч их обошла «Ворскла», которая, напомним, дома одержала волевую победу над «Металлистом» - 3:2. Результат игры в Полтаве должен стать доя криворожан дополнительной мотиваций в стремлении добиться победы над одесситами, чтобы затем подняться вверх в таблице.

Впрочем, куда сильнее игроков «Кривбасса» должны мотивировать не успехи конкурентов, а собственные неудачи. В предыдущем туре красно-белые играли в гостях у «Миная» и потерпели поражение со счетом 0:1. Однако куда печальнее оказался не итоговые результат встречи, а игра, которую показала команда на Закарпатье. По ней к игрокам можно предъявить массу претензий.

Поражение от «Миная» прервало серию «Кривбасса» из трех встреч без провалов. Криворожцы после поражения 0:3 в начале марта от «Шахтера» сыграли на выезде 2:2 со «Львовом», а затем поочередно обыграли в Ровно «Верес» (2:1) и на своем поле «Зарю» (1:0). Казакам Вернидуба необходимо вернуться на успешную поступь.

Против «Черноморца» партнерам не поможет дисквалифицированный Капич. Замена ему в «Кривбассе» найдется, но будет ли она равноценной – это вопрос.

Черноморец

Одесский «Черноморец» располагается в турнирной таблице украинской Премьер-лиги на 13-й позиции. У него 20 очков после 21 матча. В 4 матчах «моряки» победили, 8 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений.

По количеству поражений в сезоне одесситы идут вровень с «Кривбассом», а вот в других результатах достижения у них противоположные. В предыдущем туре «Черноморец» проиграл дома «Ворскле» со счетом 0:1. Неудача прервала череду игр команды со старта весенней части сезона без провалов. В пяти поединках 2023 года подопечные Романа Григорчука обыграли «Верес» (3:1 в Ровно), сыграли дома 1:1 с «Металлистом 1925», одолели в Петрового «Ингулец» (2:1), поделили очки дома с «Шахтером» (2:2) и на выезде с «Александрией» (1:1).

Также любопытно, что во всех своих успешных поединках весенней части сезона «Черноморец» обязательно забивал. Минимум один раз, но ворота соперников распечатывал. А вот в игре с «Ворсклой» команда осталась и без голов, и без положительного результата.

На предстоящую игру у «Черноморца» дисквалифицированных нет.

Статистика встреч

В УПЛ команды провели между собой 35 матчей. В 12 встречах победил «Кривбасс», в 14-ти – «Черноморец». 9 игр завершились вничью. Мячи 47:36 в пользу одесской команды.

На поле «Кривбасса» состоялось 17 матчей: 7 побед хозяев, 7 ничьих, 3 победы гостей. Разница мячей 21-16.

В матче первого круга текущего чемпионата со счетом 1:0 победил «Кривбасс».

Ориентировочные составы

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Рябов, Бескоровайный, Дибанго, Банада,Микитишин, Приходько, Татарков, Задерака, Устименко.

Черноморец: Паст – Путря, Салюк, Гучек, Брагару, Кузик, Васильев, Политыло, Бадибанга, Алефиренко, Юсов.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его хозяева смогут сыграть лучше, чем гости. Ко всему, обе команды порадуют результативностью. Так что нашей ставкой будет – победа первой команды с ТБ 2,5 в матче.

23 апреля, воскресенье