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Кривбасс
23.04.2023 15:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 21:29 |
106
2

Кривбасс – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги

22 апреля 2023, 21:29 |
106
2
Кривбасс – Черноморец. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс

В воскресенье, 23-го апреля, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 15:00.

Коллектив Романа Григорчука достаточно неплохо начал череду официальных матчей в 2023 году, но в итоге встречи против действительно сильных соперников привели его к бледной игре против полтавской «Ворсклы» (0:1). Процесс выхода «моряков» из зоны аутсайдеров таким образом замедлился, поэтому команде предстоит вновь начинать путь из отправной точки. В то же самое время футболисты Юрия Вернидуба имели серию без поражений из трех матчей, но оступились в гостях против «Миная» (0:1), поэтому от зоны еврокубков их по-прежнему отделяет пять очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 2
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Александр Белогубко
Текстовую пусть смотрят грузины бесплатно----ЧО только победа это вам за проигрыш дома Ворскле --другого результата не ждём и не каких отговорок
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