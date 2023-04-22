В воскресенье, 23-го апреля, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 15:00.

Коллектив Романа Григорчука достаточно неплохо начал череду официальных матчей в 2023 году, но в итоге встречи против действительно сильных соперников привели его к бледной игре против полтавской «Ворсклы» (0:1). Процесс выхода «моряков» из зоны аутсайдеров таким образом замедлился, поэтому команде предстоит вновь начинать путь из отправной точки. В то же самое время футболисты Юрия Вернидуба имели серию без поражений из трех матчей, но оступились в гостях против «Миная» (0:1), поэтому от зоны еврокубков их по-прежнему отделяет пять очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.