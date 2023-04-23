Снова не пропустили. Барселона выиграла у Атлетико

В центральном поединке 30-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле минимально победила мадридский «Атлетико».

Первый тайм матча «Барселона» провела в неспешном темпе. Мадридцы действовали активнее и были ближе к тому, чтобы открыть счет в матче. Особо старался Гризманн, который был двигателем атак своей команды. Уже на первой минуте француз попал в перекладину ворот Тер Штегена. Однако вопреки развитию событий на поле, забить смогла «Барса». На последней минуте тайма Рафинья отдал пас на Феррана Торреса, который забил ударом с линии штрафной. Защитники не успели накрыть полузащитника каталонского клуба.

Во втором тайме «Барселона» добавила в скорости. Моментов у ворот Облака стало больше, но реализация подводила хозяев. Были моменты и у мадридцев. Однако голов во втором тайме команды не забили. Последние 15-20 минут встречи футболисты были больше заняты получением желтых карточек, чем созданием опасных моментов.

«Барселона» во второй раз в сезоне обыграла «Атлетико» в стиле самого «Атлетико»: два раза по 1:0.

Чемпионат Испании 30-й тур.

«Барселона» – «Атлетико» – 1:0

Ферран Торрес (45).

Маркос Алонсо (28), Серхио Бускетс (57), Рафінья (78), Гави (90) - Гризман (75), Савич (80), Хименес (81), Барриос (83), Регилон (84), Мората (87), Сауль (90+4).

«Барселона»: Тер Штеген, Араухо, Бальде, Маркос Алонсо (Эрик Гарсия, 61), Серхио Бускетс, Ферран Торрес (Педри, 61), Де Йонг (Кесье 79), Рафинья (Ансу Фати, 90+2),, Кюнде, Гави, Левандовский.

«Атлетико»: Облак, Карраско, Эрмосо (Регилон, 79), Савич, Хименес, Молина, Лемар (Сауль, 67), Витцель (Мората, 59), Де Пауль, Корреа (Барриос, 59), Гризман.

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес.

Стадион: «Камп Ноу».

БАРСЕЛОНА - АТЛЕТИКО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА