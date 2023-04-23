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Барселона
23.04.2023 17:15 – FT 1 : 0
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Испания
23 апреля 2023, 18:36 | Обновлено 23 апреля 2023, 19:40
526
0

Барселона – Атлетико – 1:0. Аккуратность Феррана Торреса. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

23 апреля 2023, 18:36 | Обновлено 23 апреля 2023, 19:40
526
0
Барселона – Атлетико – 1:0. Аккуратность Феррана Торреса. Видео гола, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 23 апреля, в матче 30-го тура испанской Ла Лиги в столице Каталонии отношения выяснили «Барселона» и мадридский «Атлетико».

На 44-й минуте игры с передачи Рафиньи хозяев поля вперед вывел Ферран Торрес. 1:0. Этот гол и остался единственным в матче.

Видеообзор матча Барселона – Атлетико

ГОЛ! Ферран Торрес, 44 минута

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
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Источник Sport.ua
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