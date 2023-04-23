23.04.2023 17:15 – FT 1 : 0
Испания23 апреля 2023, 18:36 | Обновлено 23 апреля 2023, 19:40
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Барселона – Атлетико – 1:0. Аккуратность Феррана Торреса. Видео гола, обзор
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
23 апреля 2023, 18:36 | Обновлено 23 апреля 2023, 19:40
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В воскресенье, 23 апреля, в матче 30-го тура испанской Ла Лиги в столице Каталонии отношения выяснили «Барселона» и мадридский «Атлетико».
На 44-й минуте игры с передачи Рафиньи хозяев поля вперед вывел Ферран Торрес. 1:0. Этот гол и остался единственным в матче.
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Видеообзор матча Барселона – Атлетико
ГОЛ! Ферран Торрес, 44 минута
События матча
44’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
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