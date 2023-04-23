В воскресенье, 23 апреля, в матче 30-го тура испанской Ла Лиги в столице Каталонии отношения выяснили «Барселона» и мадридский «Атлетико».

На 44-й минуте игры с передачи Рафиньи хозяев поля вперед вывел Ферран Торрес. 1:0. Этот гол и остался единственным в матче.

Видеообзор матча Барселона – Атлетико

ГОЛ! Ферран Торрес, 44 минута