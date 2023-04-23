Диего СИМЕОНЕ: «Поражение от Барселоны» справедливо»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал оценку игре с «Барселоной» (0:1) в 30-м туре чемпионата Испании.

«Это был хороший матч. В первом тайме мы сыграли так, как и хотели. У нас были моменты, в которых мы могли решить исход матча – но у нас не было ни необходимой стойкости, ни удачи.

Они забили в первом же своем моменте. Мы искали варианты во втором тайме, и моменты возникали у обеих команд. Мне понравилось, как играла команда, я знал, что так и должно быть.

Я думаю, что они [«Барселона»], вероятно, заслуживают титул, потому что провели очень сильный сезон в лиге. Поражение справедливо, потому что они были сильнее», – заявил Симеоне.

В таблице Ла Лиги «Барселона» лидирует, имея 76 очков. «Атлетико» идет третьим с 60 очками.