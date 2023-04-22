Центральный матч 30-го тура испанской Ла Лиги состоится в воскресенье, 23 апреля. «Барселона» у себя дома на «Камп Ноу» примет «Атлетико» Мадрид. Начало матча – в 17:15 по Киеву.

Барселона

Нынешний сезон для «Барселоны» получается максимально противоречивым. Еврокубковая весна в буквальном смысле слова для каталонцев так и не наступила: еще до наступления марта они успели вылететь из двух евротурниров – сначала из Лиги чемпионов, а затем – и из Лиги Европы. Борьбу за Кубок Испании подопечные Хави также прекратили после унизительного поражения 0:4 от «Реала» в ответном матче полуфинала.

Однако в национальном чемпионате все складывается как нельзя лучше. К финишной прямой сезона «Барселона» подходит в статусе лидера с 9-очковым преимуществом над тем же «Реалом». Запас, который создает для команды Хави, прежде всего, психологический комфорт: в каждом отдельном матче они не чувствуют себя прижатыми к стенке.

Хотя в последнее время кажется, что этот запас играет с «Барселоной» злую шутку. В последних двух турах каталонцы не забили ни одного гола: нулевые ничьи сначала с «Жироной» Виктора Цыганкова, а неделю назад – с «Хетафе». И еще одна потеря очков может вернуть интригу в чемпионской гонке, чего подопечным Хави бы очень не хотелось.

Атлетико

В последних турах два лидера Ла Лиги играют в поддавки, и это позволило «Атлетико» Мадрид сесть на хвост «Реалу»: отставание сократилось всего до двух очков. К поединку с «Барселоной» «Матрасники» подходят с впечатляющей серией из 6 побед подряд – шансы вставить палки в колеса каталонцам в чемпионской гонке очень неплохие, а при удачном стечении обстоятельств можно и самому в эту гонку вернуться.

В конце сезона «Атлетико» ждут большие перемены: скорее всего, клуб покинет многолетний тренер и автор всех громких успехов последнего десятилетия, Диего Симеоне. И наверняка и сам «Эль Чоло», и его подопечные захотят громко хлопнуть дверью и сделать свой «последний танец» запоминающимся.

История встреч

На данный момент «Барселона» и «Атлетико» во всех турнирах провели между собой 239 матчей. Преимущество на стороне каталонцев: 107 побед против 76. Еще 56 матчей завершились вничью. Разница голов – 450:348 также в пользу «Барселоны».

Прогноз на противостояние

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Барселону», однако мы рискнем предположить, что «Атлетико» сможет отобрать очки у лидера. Наша ставка – ничья, коэффициент 3,3.

23 апреля, воскресенье