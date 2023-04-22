Барселона – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги
Центральный матч 30-го тура Ла Лиги
Центральный матч 30-го тура испанской Ла Лиги состоится в воскресенье, 23 апреля. «Барселона» у себя дома на «Камп Ноу» примет «Атлетико» Мадрид. Начало матча – в 17:15 по Киеву.
Барселона
Нынешний сезон для «Барселоны» получается максимально противоречивым. Еврокубковая весна в буквальном смысле слова для каталонцев так и не наступила: еще до наступления марта они успели вылететь из двух евротурниров – сначала из Лиги чемпионов, а затем – и из Лиги Европы. Борьбу за Кубок Испании подопечные Хави также прекратили после унизительного поражения 0:4 от «Реала» в ответном матче полуфинала.
Однако в национальном чемпионате все складывается как нельзя лучше. К финишной прямой сезона «Барселона» подходит в статусе лидера с 9-очковым преимуществом над тем же «Реалом». Запас, который создает для команды Хави, прежде всего, психологический комфорт: в каждом отдельном матче они не чувствуют себя прижатыми к стенке.
Хотя в последнее время кажется, что этот запас играет с «Барселоной» злую шутку. В последних двух турах каталонцы не забили ни одного гола: нулевые ничьи сначала с «Жироной» Виктора Цыганкова, а неделю назад – с «Хетафе». И еще одна потеря очков может вернуть интригу в чемпионской гонке, чего подопечным Хави бы очень не хотелось.
Атлетико
В последних турах два лидера Ла Лиги играют в поддавки, и это позволило «Атлетико» Мадрид сесть на хвост «Реалу»: отставание сократилось всего до двух очков. К поединку с «Барселоной» «Матрасники» подходят с впечатляющей серией из 6 побед подряд – шансы вставить палки в колеса каталонцам в чемпионской гонке очень неплохие, а при удачном стечении обстоятельств можно и самому в эту гонку вернуться.
В конце сезона «Атлетико» ждут большие перемены: скорее всего, клуб покинет многолетний тренер и автор всех громких успехов последнего десятилетия, Диего Симеоне. И наверняка и сам «Эль Чоло», и его подопечные захотят громко хлопнуть дверью и сделать свой «последний танец» запоминающимся.
История встреч
На данный момент «Барселона» и «Атлетико» во всех турнирах провели между собой 239 матчей. Преимущество на стороне каталонцев: 107 побед против 76. Еще 56 матчей завершились вничью. Разница голов – 450:348 также в пользу «Барселоны».
Прогноз на противостояние
Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Барселону», однако мы рискнем предположить, что «Атлетико» сможет отобрать очки у лидера. Наша ставка – ничья, коэффициент 3,3.
23 апреля, воскресенье
|«Барселона» – «Атлетико»
|Барселона. «Камп Ноу». 17:15
|Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
|Прогноз Sport.ua – 1:1
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