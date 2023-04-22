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Барселона
23.04.2023 17:15 - : -
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22 апреля 2023, 18:12 | Обновлено 22 апреля 2023, 18:15
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Барселона – Атлетико. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией центрального поединка 30-го тура чемпионата Испании по футболу

22 апреля 2023, 18:12 | Обновлено 22 апреля 2023, 18:15
98
0
Барселона – Атлетико. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 23 апреля, «Барселона» на поле стадиона «Камп Ноу» примет мадридский «Атлетико» в центральном поединке 30-го тура чемпионата Испании по футболу. Начало матча запланировано на 17:15 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Барселона» уверенно лидирует в чемпионате, опережая на 11 очков идущий вторым мадридский «Реал». Правда, в предыдущих двух турах команда не смогла обыграть «Жирону» и «Хетафе». Оба поединка закончились нулевыми ничьими.

Беспроигрышная серия «Атлетико» в чемпионате составляет 13 игр, при этом команда побеждает уже 6 туров подряд. В последний раз «матрасники» проиграли именно «Барселоне».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Атлетико», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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