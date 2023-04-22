В воскресенье, 23 апреля, «Барселона» на поле стадиона «Камп Ноу» примет мадридский «Атлетико» в центральном поединке 30-го тура чемпионата Испании по футболу. Начало матча запланировано на 17:15 по киевскому времени.

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«Барселона» уверенно лидирует в чемпионате, опережая на 11 очков идущий вторым мадридский «Реал». Правда, в предыдущих двух турах команда не смогла обыграть «Жирону» и «Хетафе». Оба поединка закончились нулевыми ничьими.

Беспроигрышная серия «Атлетико» в чемпионате составляет 13 игр, при этом команда побеждает уже 6 туров подряд. В последний раз «матрасники» проиграли именно «Барселоне».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Атлетико», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.