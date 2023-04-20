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Украина. Премьер лига
20 апреля 2023, 19:35 | Обновлено 20 апреля 2023, 19:46
157
0

Колос – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Одержав победы в предыдущем туре, команды постараются повторить свой успех в Ковалевке

20 апреля 2023, 19:35 | Обновлено 20 апреля 2023, 19:46
157
0
Колос – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

22-й тур украинской Премьер-Лиги откроет поединок «Колоса» и «Зари». Игра состоится в Ковалевке на стадионе «Колос». Будущие соперники с хорошим настроением готовятся к предстоящему матчу. Ковалевские футболисты неделю назад в гостях нанесли поражение «Ингульцу» 1:0. А подопечные Патрика ван Леувена в минувшую субботу обыграли одного из лидеров чемпионата «Днепр-1» со счетом 2:1.

Колос

Еще совсем недавно болельщики «Колоса» стали с опаской поглядывать на турнирную таблицу Премьер-Лиги. Тогда их любимый клуб хотя и находился в середине, но совсем близко от группы команд, которые ведут отчаянную борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Однако затем «Колос» сумел набрать в трех играх 7 очков и заметно укрепил свое положение.

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Кстати, в этих трех поединках «Колос» неизменно оставлял свои ворота «сухими». Зато в предыдущем домашнем поединке против харьковского «Металлиста 1925» подопечные Ярослава Вишняка впервые в сезоне одержали победу с крупным счетом 3:0. Причем дублем отметился Павел Ориховский. Сейчас у него уже стало 7 забитых голов в турнире и опытный полузащитник продолжает оставаться лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне.

Наверняка у себя в Ковалевке хозяева поля снова будут стремиться добыть три очка. Ведь «Александрия», которая сейчас занимает 5 место, уже совсем рядом. Так что в случае победы «Колос» вполне может ее догнать.

Единственное, что немного омрачает настроение ковалевцев перед предстоящим матчем, так это отсутствие Никиты Кравченко, получившего очередную желтую карточку в игре с «Ингульцом». Теперь из-за перебора предупреждений он будет вынужден смотреть за ходом матча с трибуны родного стадиона.

Заря

А вот луганский коллектив в который раз удивил украинских любителей футбола. После «необязательного» поражения от «Кривбасса» со счетом 0:1, «Заря» сумела обыграть «Днепр-1». Более того, до компенсированного времени ее преимущество было в два мяча. И только на последних секундах встречи Артем Довбик один гол отыграл.

Теперь «Заря» вполне может подумать и о том, как обойти тот же «Днепр-1» в турнирной таблице. А почему бы не помечтать о Лиге чемпионов? Ведь календарь оставшихся матчей у подопечных Патрика ван Леувена достаточно комфортный. Помимо «Шахтера» и «Александрии» все остальные соперники не являются такими уж грозными. Хотя, мы все прекрасно понимаем, что в конце сезона даже явные аутсайдеры часто «просыпаются» и могут выдавать невероятные победные серии.

Обратим внимание еще и на тот факт, что на данный момент по числу забитых голов (44) «Заря» занимает второе место следом за «Шахтером». Снова стал забивать Назарий Русин, который с 7 голами является лучшим бомбардиром команды. Под стать ему и Сергей Булеца – 6 голов. А еще следует назвать недавнего новичка клуба Эдуардо Герреро. Вернувшись на поле после травмы, именно этот панамский нападающий стал автором победного гола в ворота «Днепра-1».

Статистика матчей

В истории противостояния этих соперников в украинской Премьер-Лиге сейчас насчитывается 8 матчей. 5 раз побеждала «Заря», дважды команды играли вничью и только один раз успех был на стороне «Колоса». В первом круге нынешнего чемпионата «Заря» и «Колос» встречались в Киеве на стадионе «Динамо». Матч завершился вничью 2:2. Голы забили у луганчан Сергей Булеца (с пенальти) и Игорь Кирюханцев, а у ковалевцев – Сергей Болбат и Сергей Чоботенко.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Волынец, Черноморец, Чоботенко, Гончаренко, Болбат, Милько, Смирный, Ориховский, Ильин, Мякушко, Лысенко

«Заря»: Сапутин, Снурницын, Батагов, Имереков, Бутко, Шахов, Бражко, Антюх, Булеца, Русин, Герреро

Прогноз на противостояние:

Как мы уже отмечали, оба соперника наверняка будут стремиться к победе. Но все же шансы на успех «Зари» поставим немного выше. Спрогнозируем, что гости выиграют 1:2.

21 апреля, пятница

«Колос» – «Заря»
Ковалевка. Стадион «Колос». 15:00
ТВ-трансляция на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Арбитр:
КОЛОС – ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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