Украина. Премьер лига21 апреля 2023, 17:48 |
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Колос – Заря – 0:1. Команда ван Леувена поднялась в топ-2. Обзор матча
У команды шесть побед в весенней части сезона
21 апреля 2023, 17:48 |
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«Заря» в матче чемпионата Украины сумела обыграть «Колос» со счетом 1:0 благодаря единственному голу хавбека Владимира Бражко.
Этот успех позволил «Заре» обойти «Днепр-1» и подняться на 2-е место УПЛ. Правда, у соперника есть два матча в запасе.
События матча
55’
Игорь Снурницын (Заря) получает красную карточку.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Бражко (Заря).
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