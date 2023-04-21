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  4. Колос – Заря – 0:1. Команда ван Леувена поднялась в топ-2. Обзор матча
Чемпионат Украины
Колос К
21.04.2023 15:00 – FT 0 : 1
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 апреля 2023, 17:48 |
443
0

Колос – Заря – 0:1. Команда ван Леувена поднялась в топ-2. Обзор матча

У команды шесть побед в весенней части сезона

21 апреля 2023, 17:48 |
443
0
Колос – Заря – 0:1. Команда ван Леувена поднялась в топ-2. Обзор матча
ФК Заря

«Заря» в матче чемпионата Украины сумела обыграть «Колос» со счетом 1:0 благодаря единственному голу хавбека Владимира Бражко.

Этот успех позволил «Заре» обойти «Днепр-1» и подняться на 2-е место УПЛ. Правда, у соперника есть два матча в запасе.

События матча

55’
Игорь Снурницын (Заря) получает красную карточку.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Бражко (Заря).
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Источник Sport.ua
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