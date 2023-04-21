«Заря» в матче чемпионата Украины сумела обыграть «Колос» со счетом 1:0 благодаря единственному голу хавбека Владимира Бражко.

Этот успех позволил «Заре» обойти «Днепр-1» и подняться на 2-е место УПЛ. Правда, у соперника есть два матча в запасе.