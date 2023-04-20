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Украина. Премьер лига
20 апреля 2023, 18:07 | Обновлено 20 апреля 2023, 18:09
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0

Колос – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги

20 апреля 2023, 18:07 | Обновлено 20 апреля 2023, 18:09
75
0
Колос – Заря. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В пятницу, 21 апреля, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и коваливский «Колос». Начало матча на стадионе «Колос» в селе Коваливка Киевской области назначено на 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Заря» весеннюю часть сезона проводит очень уверенно. Команда одержала пять побед в шести матчах. В частности, луганчане во второй раз в чемпионате обыграли киевское «Динамо», а в прошлом туре победили «Днепр-1». Единственную осечку «Заря» допустила в матче с «Кривбассом», которому уступила с минимальным счетом. Луганский клуб с 43 очками занимает 3 место в таблице, отставая от идущего вторым «Днепра-1» на два очка и опережая «Динамо» на три зачетных балла.

«Колос» не проигрывает уже три матча подряд. В этих поединках команда не пропустила ни одного гола. Да и в целом в шести играх второго круга коваливцы пропустили только дважды. «Колос» идет на шестом месте, отставая от «Зари» на 13 очков.

«Заря» и «Колос» играли между собой 7 раз. Пять раз победил луганский клуб, один выигрыш на счету «Колоса», еще два матча завершились вничью. В матче первого кругу команды сыграли со счетом 2:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Колос Ковалевка Заря Луганск Колос - Заря текстовая трансляция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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