Почти тайм в меньшинстве. Заря победила Колос

«Колос» и «Заря» победили в матчах прошлого тура. Луганчане во втором круге вообще выиграли пять поеднков из шести (в том числе у «Динамо» и «Днепра-1»). Коваливцы праздновали успех в двух матчах подряд, не пропустив в них ни одного гола. Естественно, футболисты обеих команд хотели остаться на победной волне. Если команды продолжат играть в том же духе, то даже могут замахнуться на большее, чем имеют сейчас: «Заря» побороться с «Днепром-1» за место в Лиге чемпионов, а «Колос» - за выход в еврокубки.

Патрик ван Леувен на матч с «Колосом» выставил тот же стартовый состав, что и в поединке прошлого тура против «Днепра-1». У «Колоса» произошло две замены. Одна из них вынужденная: вместо дисквалифицированного за перебор желтых карточек правого защитника Никиты Кравченко на поле вышел Николай Золотов. Второе изменение – в стартовый состав вернулся опытный Андрей Богданов, вышедший вместо Евгения Смирного, который даже не попал в заявку на матч.

С первых минут матча «Заря» завладела территориальным преимуществом и пыталась создавать моменты у ворот Волынца. Однако луганчанам сложно было проходить плотную оборону «Колоса». Большинство атак «Заря» проводила через фланги, однако нанести результативный удар после навесов и прострелов не удавалось. «Колос» действовал на контратаках, но до опасных моментов дело не доходило.

В середине первого тайма «Заря» забила гол. Золотов сбил Антюха неподалеку от левого угла штрафной площадки. Булеца подошел к мячу и вместо прямого удара со штрафного отдал пас в центр на Бражко, который метров с 20-ти точно пробил в правый угол ворот. Волынец, похоже, не видел момент удара. Сухая серия голкипера «Колоса» прервалась на 382-й минуте.

После пропущенного гола «Колос» попытался перехватить инициативу. Однако после пары позиционных атак хозяев, футболисты «Зари» снова забрали мяч под свой контроль. За первый тайм «Колос» не выполнил ни одного углового – красноречивый факт, свидетельствующий о том, какая команда владела преимуществом.

Второй тайм начался в том же ключе, что и первый: «Заря» атаковала, «Колос» защищался. Однако после 55-й минуты все могло перевернуться с ног на голову: защитник Снурницын руками задержал оппонента, который рвался в штрафную площадку, получил вторую желтую карточку и оставил «Зарю» в меньшинстве.

Казалось бы, характер игры должен был измениться: хозяева завладеют инициативой и постараются использовать представившуюся возможность добиться позитивного результата. Но не тут-то было. «Заря» продолжила владеть территориальным преимуществом, будто и не было удаления.

Только с 70-й минуты хозяева наконец-то перехватили инициативу, а также начали активно прессинговать луганчан на их половине поля. Но создавать опасные моменты у «Колоса» так и не получалось. Атакующая группа футболистов коваливского клуба провела матч откровенно слабо. Запомнился момент на 78-й минуте, когда Попов протиснулся между двумя защитниками и вышел на выгодную позицию, но его удар оказался очень неточным. В самом конце коваливцы устроили навал на ворота «Зари», в котором принял участие даже голкипер Волынец. Но и это не спасло хозяев, которые сегодня сыграли намного хуже, чем в победных поединках против «Ингульца» и «Металлиста 1925». Кстати, матч против «Зари» был для «Колоса» сотым в Украинской Премьер-лиге.

«Заря» одержала шествую победу в семи играх второго круга и опередила в таблице «Днепр-1». На втором месте луганский клуб пробудет минимум до воскресенья, когда днепровский клуб сыграет против львовского «Руха».

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Колос» – «Заря» – 0:1

Бражко (31).

Золотов (30), Богданов (45) – Снурницын (38), Бражко (50).

Снурницин (55).

«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Богданов (Болбат, 62), Милько, Мякушко, Ореховский (Исаенко, 79), Ильин, Лысенко (Попов, 62).

«Заря»: Сапутин, Батагов, Имереков, Снурницын, Бутко, Бражко (Дрышлюк, 68), Шахов, Булеца (Полегенько, 81), Антюх, Русин (Хахлев, 81), Герреро (Мишньов, 68).

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево, Закарпатская область).

Стадион: «Колос» (Ковалевка, Киевская область).

КОЛОС – ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА