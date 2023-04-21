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Чемпионат Украины
Колос К
21.04.2023 15:00 – FT 0 : 1
Заря
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Украина. Премьер лига
21 апреля 2023, 16:55 | Обновлено 21 апреля 2023, 17:31
1290
10

Почти тайм в меньшинстве. Заря победила Колос

«Колос» провел юбилейный матч в Украинской Премьер-лиге.

21 апреля 2023, 16:55 | Обновлено 21 апреля 2023, 17:31
1290
10
Почти тайм в меньшинстве. Заря победила Колос
ФК «Колос»

«Колос» и «Заря» победили в матчах прошлого тура. Луганчане во втором круге вообще выиграли пять поеднков из шести (в том числе у «Динамо» и «Днепра-1»). Коваливцы праздновали успех в двух матчах подряд, не пропустив в них ни одного гола. Естественно, футболисты обеих команд хотели остаться на победной волне. Если команды продолжат играть в том же духе, то даже могут замахнуться на большее, чем имеют сейчас: «Заря» побороться с «Днепром-1» за место в Лиге чемпионов, а «Колос» - за выход в еврокубки.

Патрик ван Леувен на матч с «Колосом» выставил тот же стартовый состав, что и в поединке прошлого тура против «Днепра-1». У «Колоса» произошло две замены. Одна из них вынужденная: вместо дисквалифицированного за перебор желтых карточек правого защитника Никиты Кравченко на поле вышел Николай Золотов. Второе изменение – в стартовый состав вернулся опытный Андрей Богданов, вышедший вместо Евгения Смирного, который даже не попал в заявку на матч.

С первых минут матча «Заря» завладела территориальным преимуществом и пыталась создавать моменты у ворот Волынца. Однако луганчанам сложно было проходить плотную оборону «Колоса». Большинство атак «Заря» проводила через фланги, однако нанести результативный удар после навесов и прострелов не удавалось. «Колос» действовал на контратаках, но до опасных моментов дело не доходило.

В середине первого тайма «Заря» забила гол. Золотов сбил Антюха неподалеку от левого угла штрафной площадки. Булеца подошел к мячу и вместо прямого удара со штрафного отдал пас в центр на Бражко, который метров с 20-ти точно пробил в правый угол ворот. Волынец, похоже, не видел момент удара. Сухая серия голкипера «Колоса» прервалась на 382-й минуте.

После пропущенного гола «Колос» попытался перехватить инициативу. Однако после пары позиционных атак хозяев, футболисты «Зари» снова забрали мяч под свой контроль. За первый тайм «Колос» не выполнил ни одного углового – красноречивый факт, свидетельствующий о том, какая команда владела преимуществом.

Второй тайм начался в том же ключе, что и первый: «Заря» атаковала, «Колос» защищался. Однако после 55-й минуты все могло перевернуться с ног на голову: защитник Снурницын руками задержал оппонента, который рвался в штрафную площадку, получил вторую желтую карточку и оставил «Зарю» в меньшинстве.

Казалось бы, характер игры должен был измениться: хозяева завладеют инициативой и постараются использовать представившуюся возможность добиться позитивного результата. Но не тут-то было. «Заря» продолжила владеть территориальным преимуществом, будто и не было удаления.

Только с 70-й минуты хозяева наконец-то перехватили инициативу, а также начали активно прессинговать луганчан на их половине поля. Но создавать опасные моменты у «Колоса» так и не получалось. Атакующая группа футболистов коваливского клуба провела матч откровенно слабо. Запомнился момент на 78-й минуте, когда Попов протиснулся между двумя защитниками и вышел на выгодную позицию, но его удар оказался очень неточным. В самом конце коваливцы устроили навал на ворота «Зари», в котором принял участие даже голкипер Волынец. Но и это не спасло хозяев, которые сегодня сыграли намного хуже, чем в победных поединках против «Ингульца» и «Металлиста 1925». Кстати, матч против «Зари» был для «Колоса» сотым в Украинской Премьер-лиге.

«Заря» одержала шествую победу в семи играх второго круга и опередила в таблице «Днепр-1». На втором месте луганский клуб пробудет минимум до воскресенья, когда днепровский клуб сыграет против львовского «Руха».

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Колос» – «Заря» – 0:1

Бражко (31).

Золотов (30), Богданов (45) – Снурницын (38), Бражко (50).

Снурницин (55).

«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Богданов (Болбат, 62), Милько, Мякушко, Ореховский (Исаенко, 79), Ильин, Лысенко (Попов, 62).

«Заря»: Сапутин, Батагов, Имереков, Снурницын, Бутко, Бражко (Дрышлюк, 68), Шахов, Булеца (Полегенько, 81), Антюх, Русин (Хахлев, 81), Герреро (Мишньов, 68).

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево, Закарпатская область).

Стадион: «Колос» (Ковалевка, Киевская область).

КОЛОС – ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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VBOLYUVALNIK
В більшості грали набагато гірше ніж зорі у меншості
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+5
VBOLYUVALNIK
Ну колос як мертві
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+4
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✌
Дивився уривками цю пародію на футбол, скажу що з арбітражем у нас катастрофа, як було все так і залишилося, навіть війна людей не міняє, хочеться розігнати їх всіх к єпеням і дати лопати в руки!
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+1
Kak Tak
Зоря так и серебро возьмёт если шубкисы  и красниковы не будут судьями топить её как сегодня. 
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+1
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Sunrise
Хорош!
Молодцы, Команда! Иногда надо и такое вытягивать. 
Надеюсь это было просто домашнее судейство для Засухи, а не что-то иное. 
P. S. Секьюрити возли судьи сразу после финального свистка, я так понимаю, были оговорены заранее, значили к чему готовиться) 
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+1
Springfield
Один толково разыгранный стандарт и Мы чемпионы, мой друг!  Предлагается переименовать клуб в  "Заря Востока". 
Теперь Мистер просто обязан выигрывать у Шахтёра или интрига умрёт.
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0
u6464u
Колос в кінці гри наче з цепу зірвався ,грали як останній матч в житті, даже Волинець кинув ворота  побіг в штрафну забивать, Козак як міг підсвистував, видно заохочуванні були від суркіса з красніковим немалі, але тут Зоря уперлась 10 на 12, потрібно Зорю привітати, вистояли. 
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0
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