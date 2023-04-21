Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Судьи делали много непонятного»

Главный тренер «Зари» Патрик ван Леувен поделился впечатлениями от победы 1:0 над «Колосом» в 22-м туре УПЛ:

«Мы хорошо начали игру. Понимали, что соперник будет ждать нас на своей половине поля. Они не хотели прессинговать. Надо было играть побыстрее, чтобы находить свободных игроков в центре поля. Создали несколько моментов. Получили шанс, разыграли стандарт и Владимир Бражко отлично выполнил удар. Надеялся, что дальше будет выше темп от нас, но этого не произошло.

Очень скоро Снурницын получил вторую желтую карточку. Подготовили замены. Последние минут 35 играли вдесятером. Команда продемонстрировала свою ментальность. Вгрызались за каждый метр и сантиметр поля, поэтому результат справедлив.

Эта победа придаст команде сил, уверенности, что несмотря ни на что, нужно играть на результат. Есть много нюансов в судействе сегодня. Они много делали непонятного. Но самое главное, что мы победили».