Третий разгром. Металлист 1925 проиграл Колосу

Обе команды до личного противостояния слабо проводили весеннюю часть чемпионата. «Колос» сумел разжиться лишь четырьмя очками, «Металлист 1925» - только двумя. Более того, коваливцы в четырех поединках забили лишь один раз, а «Металлист» успел дважды проиграть с разгромным счетом («Шахтеру» - 0:7; «Днепру-1» - 0:3).

Перед матчем команды в турнирной таблице разделяли всего три зачетных балла: у подопечных Ярослава Вишняка было 24 очка, а у харьковчан – 21. Вполне логично, что можно было ожидать равной борьбы в матче. Однако сложилось впечатление, что одна команда забыла проснуться…

Уже на 3-й минуте матча «Колос» вышел вперед: Мякушко с правого фанга вошел в штрафную, пытался прострелить, но попал в защитника. Однако мяч полетел дальше, поэтому получилась мягкая передача на Ореховского, который из центра штрафной площадки точно пробил в дальний угол ворот.

Такое активное начало матча давало надежду на интересный ход развития событий. Но реальность оказалась более суровой. До середины тайма футболисты играли почти без ворот. Игроки «Металлиста 1925» допускали много брака в передачах. Их попытки организовать острую атаку заканчивались в основном аутами возле штрафной площадки «Колоса». Запомнился момент на 19-й минуте, когда Чируку совсем немного не хватило, чтобы переправить мяч в ворота после навеса с левого фланга в исполнении Ременюка. Но, к сожалению, этот момент был фактически единственным опасным, который создали харьковчане в первом половине матча. На последних минутах тайма была еще возможность у Габелка, но он затянул с ударом.

Хозяева в первом тайме атаковали немного острее. После 30-й минуты они прочно захватили инициативу. Давление на ворота «Металлиста 1925» воплотилось во второй гол. И снова забил Ореховский. Он с разворота пробил примерно с 11-ти метров, Мозиль пропустил под рукой. Защитники лишь наблюдали за действиями Ореховского. Это его седьмой гол в сезоне.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. «Металлист 1925» пытался атаковать, но делал это безуспешно. Забитый харьковчанами гол мог бы вернуть интригу в матч, но все произошло совсем наоборот. В середине тайма «Колос» забил в третий раз. Автором гола стал Безбородько, который заменил Лысенко. Форвард пробил Мозиля ударом в «домик». Далеко не лучший матч голкипера «1925-х». В отличие от многих других матчей, сегодня Олег не выручал свою команду.

Последние 20 минут тайма проходили под проливным дождем. Создавать моменты командам стало еще тяжелее. За пять минут до конца основного времени «Металлист 1925» мог забить: во время навеса с углового Курило выиграл верховую борьбу и пробил с линии вратарской - мяч попал в штангу. «Колос» ответил двумя полумоментами на последних минутах встречи.

Коваливцы одержали заслуженную победу и по счету, и по игре. Клуб из Киевской области закрепился на 7-м месте в таблице. «Металлист 1925» продолжает проваливать второй круг чемпионата. Расстояние до аутсайдеров уже составляет всего лишь три очка. К сожалению, в последних матчах команда показывает очень слабую игру. И если ничего не изменится, то харьковчанам светит борьба за выживание.

Напоследок немного статистики. «Колос» прервал свою безголевую серию, которая продолжалась 209 минут. «Металлист 1925» не забивает уже 341 минуту и не выигрывает 7 матчей подряд. Вратарь «Колоса» Евгений Волынец провел 10-й «сухой» матч в этом сезоне.

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Колос» – «Металлист 1925» – 3:0

Ореховский (3, 35), Безбородько (64).

Богданов (52), Ильин (78) Криворучко (83).

«Колос»: Волынец – Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко, Милько, Богданов (Криворучко, 81), Мякушко (Болбат, 68), Ореховский (Смирный, 68), Ильин (Велетень, 81), Лысенко (Безбородько, 53).

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Мартынюк, Бычек, Габелок, Кравченко, Ременюк (Абдуллаев, 65), Чирук (Дмитренко, 65).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Колос» (с. Коваливка, Киевская область).

КОЛОС - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ