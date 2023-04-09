Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Колос К
09.04.2023 15:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 01:57 |
248
0

Колос – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура Украинской Премьер-лиги

09 апреля 2023, 01:57 |
248
0
Колос – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 9 апреля, состоится матч 20-го тура чемпионата Украины по футболу между коваливским «Колосом» и харьковским «Металлистом 1925». Начало поединка на стадионе «Колос» в селе Ковалевка Белоцерковского района Киевской области запланировано на 15:00.

«Колос» во втором круге уже успел сыграть с другим харьковским «Металлистом». Команды не определили сильнейшего – 0:0. Всего же в весенней части чемпионата коваливцы один раз выиграли, один раз сыграли вничью и дважды проиграли. При этом «Колос» забил только один гол – в победном матче против «Руха».

«Металлист 1925» весну начал с довольно неплохого матча против «Александрии» (пропущенная игра 6-го тура), в котором вел с преимуществом в два гола, но упустил победу. Дальше были еще две ничьи (с «Черноморцем» и «Ворсклой») и два разгромных поражения (от «Шахтера» и «Днипра-1).

Матч первого круга завершился победой «1925-х» со счетом 2:0. Всего команды играли 5 раз: 2 победы на счету «Колоса», 1 раз выиграл «Металлист 1925», еще два матча завершились вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Юрий ВЕРНИДУБ: «Желаю Заре невероятных побед, но не в игре с Кривбассом»
Александрия – Черноморец. Текстовая трансляция матча
Александрия – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Металлист 1925 Колос - Металлист 1925
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прометей – чемпион Латвийско-эстонской баскетбольной лиги!
Баскетбол | 08 апреля 2023, 18:58 7
Прометей – чемпион Латвийско-эстонской баскетбольной лиги!
Прометей – чемпион Латвийско-эстонской баскетбольной лиги!

В финале украинская команда переиграла прошлогоднего победителя турнира – «ВЕФ Ригу»

Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу
Футбол | 08 апреля 2023, 15:41 6
Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу
Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу

Луганский клуб в «мужицком» дерби прервал несколько позитивних серий

ВИДЕО. Лацио нанес поражение Ювентусу, Дзакканьи забил победный гол
Футбол | 09.04.2023, 00:23
ВИДЕО. Лацио нанес поражение Ювентусу, Дзакканьи забил победный гол
ВИДЕО. Лацио нанес поражение Ювентусу, Дзакканьи забил победный гол
Победа Борнмута без Забарного, Де Дзерби получил красную в игре со шпорами
Футбол | 08.04.2023, 19:36
Победа Борнмута без Забарного, Де Дзерби получил красную в игре со шпорами
Победа Борнмута без Забарного, Де Дзерби получил красную в игре со шпорами
Неудачное возвращение Лэмпарда и 25 минут Мудрика. Синие уступили Вулвз
Футбол | 08.04.2023, 18:58
Неудачное возвращение Лэмпарда и 25 минут Мудрика. Синие уступили Вулвз
Неудачное возвращение Лэмпарда и 25 минут Мудрика. Синие уступили Вулвз
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Палкин рассказал, о чем предупредил Челси перед трансфером Мудрика
Палкин рассказал, о чем предупредил Челси перед трансфером Мудрика
07.04.2023, 20:15 19
Футбол
Прометей вышел в финал Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги
Прометей вышел в финал Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги
07.04.2023, 17:48 4
Баскетбол
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ
08.04.2023, 07:10 2
Футбол
Шаг к ЧМ. Сборная Украины обыграла Северную Македонию в первом матче
Шаг к ЧМ. Сборная Украины обыграла Северную Македонию в первом матче
08.04.2023, 21:45
Другие виды
Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ
Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ
07.04.2023, 21:35 30
Олимпийские игры
Артем КРАВЕЦ: Тимощук должен был расторгнуть контракт и вернуться в Украину
Артем КРАВЕЦ: Тимощук должен был расторгнуть контракт и вернуться в Украину
07.04.2023, 19:45 1
Футбол
Лэмпард возглавил Челси, Украина победила Венгрию, новый украинец в Англии
Лэмпард возглавил Челси, Украина победила Венгрию, новый украинец в Англии
07.04.2023, 05:50
Футбол
ЖАКЛЕН: «Российские биатлонисты не имеют никакого отношения к конфликту»
ЖАКЛЕН: «Российские биатлонисты не имеют никакого отношения к конфликту»
07.04.2023, 03:30 7
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности