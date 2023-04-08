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Чемпионат Украины
Колос К
09.04.2023 15:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 15:55 | Обновлено 08 апреля 2023, 16:02
46
0

Колос – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В случае победы харьковчане догонят соперников в турнирной таблице по набранным очкам

08 апреля 2023, 15:55 | Обновлено 08 апреля 2023, 16:02
46
0
Колос – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Металлист 1925

20-й тур украинской Премьер-Лиги завершит матч в Ковалевке, где местный «Колос» будет принимать «Металлист 1925». Пока команды разделяют всего три очка – у подопечных Ярослава Вишняка 24 очка, а у харьковчан – 21.

Колос

В предыдущем туре ковалевские футболисты тоже играли с представителями Харькова, но с «Металлистом». Тот матч прошел в равной борьбе и завершился вничью 0:0. Причем «Колос» должен был быть больше доволен итоговым результатом, так как его вратарь Евгений Волынец в начале второго тайма отбил пенальти от Максима Прядуна.

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Вообще клуб из Ковалевки в нынешнем сезоне играет, можно так сказать, очень экономно, забив в 19 матчей всего 15 голов. Тем не менее, подопечные Ярослава Вишняка сумели добиться 6 побед, еще 6 раз сыграли вничью и перед этим туром занимали вполне комфортное 7 место. Теперь основная задача для них закрепится в середине турнирной таблицы и без излишних волнений завершить чемпионат.

Конечно же, низкая результативность команды не может не волновать тренерский штаб, тем более, что впереди у «Колоса» играют такие опытные форварды как Денис Безбородько или Владимир Лысенко. Хотя, с другой стороны, сам наставник ковалевцев считает, что в целом в чемпионате Украины очень мало настоящих бомбардиров, способных регулярно поражать ворота соперников. Все потому, что в Премьер-Лиге нападающим не хватает мастерства и очень плохая реализация голевых моментов.

Металлист 1925

Харьковчане после зимнего перерыва провели пять матчей и в первом из них против «Александрии» имели хорошие шансы на победу, ведя во втором тайме 3:1. Но не смогли удержать победный для себя результат и, более того, в концовке вообще могли проиграть. А далее были две ничьи с «Черноморцем» 1:1 и «Ворсклой» 0:0, а также два разгромных поражения от «Шахтера» 0:7 и «Днепра-1» 0:3.

Как видим, в последних четырех поединках в ворота соперников был забит всего лишь один гол. Поэтому слова Ярослава Вишняка о том, что наши форварды плохо реализуют свои моменты, вполне можно отнести и к подопечным Эдмара. Понятно, что без забитых голов побед не бывает. А. кстати, у «Металлиста 1925» серия без выигрышей продолжается уже 6 игр подряд. В последний раз харьковчане добивались успеха 20 ноября, когда на выезде обыграли «Кривбасс» 2:0.

И еще. Хорошей мотивацией для харьковских футболистов в игре с «Колосом» является тот факт, что в случае победы они догонят соперников в турнирной таблице и, на какое-то время, могут чувствовать себя безопасно с точки зрения зоны вылета и стыковых матчей. Но, насколько такая мотивация будет действенной, увидим уже после финального свистка.

Статистика матчей

Интересно, что в первом круге именно «Металлист 1925» нанес первое поражение «Колосу» в нынешнем чемпионате. Харьковчане победили на НСК «Олимпийский» со счетом 2:0, благодаря голам Ярослава Мартынюка и Ростислава Русина. К тому же номинальные хозяева тогда с 23-й минуты играли в меньшинстве после удаления защитника Дмитрия Капинуса. До этого в личных встречах в Премьер-Лиге дважды выигрывал «Колос» с одинаковым результатом 1:0.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Волынец, Черноморец, Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Милько, Богданов, Смирный, Ориховский, Мякушко, Безбородько

«Металлист 1925»: Мозиль, Шершень, Курило, Безуглый, Жичиков, Вачиберадзе, Мартынюк, Габелок, Ременюк, Бычек, Русин

Прогноз на противостояние:

Предположим, что игра будет достаточно равной и все решит один-единственный забитый гол. Попробуем поставить на гостей.

9 апреля, воскресенье

«Колос» – «Металлист 1925»
Ковалевка. Стадион «Колос». 15:00
ТВ-трансляция на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)
КОЛОС – МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 0:1
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Металлист 1925 Колос - Металлист 1925 прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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