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  4. Ярослав ВИШНЯК: «Рады, что забили три мяча. Такое с нами нечасто случается»
Украина. Премьер лига
10 апреля 2023, 07:39 | Обновлено 10 апреля 2023, 07:44
611
0

Ярослав ВИШНЯК: «Рады, что забили три мяча. Такое с нами нечасто случается»

Наставник «Колоса» – о победе над «Металлистом 1925»

10 апреля 2023, 07:39 | Обновлено 10 апреля 2023, 07:44
611
0
Ярослав ВИШНЯК: «Рады, что забили три мяча. Такое с нами нечасто случается»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (3:0) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

«Очень рады, что получили 3 зачетных балла. И рады тому, что забили 3 мяча. Такое с нами нечасто случается. Ну и подняли сами себе настроение, потому что все смотрят назад, потому что большая плотность в турнирной таблице.

Очень важная и уверенная победа. Это то, что радует. Насколько повлиял скорый гол Ореховского? Конечно, повлиял. Могу сказать, что в предыдущих матчах нам очень не хватало, чтобы мы забили первыми. Мы имели неплохие возможности, но не могли воплотить их в забитые мячи. А это всегда накладывает отпечаток на всю игру.

Когда ты забиваешь, то что создаешь, ты владеешь преимуществом и идет совсем другая игра. Павел сделал то, что нам не удавалось в предыдущих играх. И это позволило нам выглядеть увереннее, чем мы выглядели до этого», - сказал Вишняк.

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Ярослав Вишняк Колос - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Колос Ковалевка Металлист 1925
Источник ФК Колос Ковалевка
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