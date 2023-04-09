В воскресенье, 9 апреля, состоялся матч 20-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Колос» и «Металлист 1925». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Ковалевки.

Дублем в этом поединке отметился Павел Ориховский. Последние 20 минут тайма проходили под проливным дождем.

Чемпионат Украины по футболу. 30-й тур

Колос – Металлист 1925 – 3:0

Голы: Ориховский, 3, 35, Безбородько, 64