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Чемпионат Украины
Колос К
09.04.2023 15:00 – FT 3 : 0
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 19:31 | Обновлено 09 апреля 2023, 19:32
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0

Колос – Металлист 1925 – 3:0. Дубль Ориховского и 20 минут ливня. Видео

Смотрите видеообзор матча 20-го тура УПЛ

09 апреля 2023, 19:31 | Обновлено 09 апреля 2023, 19:32
390
0
Колос – Металлист 1925 – 3:0. Дубль Ориховского и 20 минут ливня. Видео
УПЛ

В воскресенье, 9 апреля, состоялся матч 20-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Колос» и «Металлист 1925». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Ковалевки.

Дублем в этом поединке отметился Павел Ориховский. Последние 20 минут тайма проходили под проливным дождем.

Чемпионат Украины по футболу. 30-й тур

Колос – Металлист 1925 – 3:0

Голы: Ориховский, 3, 35, Безбородько, 64

Видеообзор матча:

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Колос К).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Ориховский (Колос К).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Ориховский (Колос К).
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Денис Безбородько Павел Ориховский Колос Ковалевка Металлист 1925 Колос - Металлист 1925 видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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