09.04.2023 15:00 – FT 3 : 0
Украина. Премьер лига09 апреля 2023, 19:31 | Обновлено 09 апреля 2023, 19:32
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Колос – Металлист 1925 – 3:0. Дубль Ориховского и 20 минут ливня. Видео
Смотрите видеообзор матча 20-го тура УПЛ
09 апреля 2023, 19:31 | Обновлено 09 апреля 2023, 19:32
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В воскресенье, 9 апреля, состоялся матч 20-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Колос» и «Металлист 1925». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Ковалевки.
Дублем в этом поединке отметился Павел Ориховский. Последние 20 минут тайма проходили под проливным дождем.
Чемпионат Украины по футболу. 30-й тур
Колос – Металлист 1925 – 3:0
Голы: Ориховский, 3, 35, Безбородько, 64
Видеообзор матча:
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Колос К).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Ориховский (Колос К).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Ориховский (Колос К).
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