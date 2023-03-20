Тренер Колоса: «Форвардам в УПЛ не хватает мастерства»
Ярослав Вишняк – о низкой результативности в УПЛ
Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк объяснил причины низкой результативности и его команды, и УПЛ в целом:
«Я не делю игроков на опытных и не опытных. Это не имеет какого-то влияния. Есть просто мастерство, хладнокровие. Кто у нас лучший бомбардир? Артем Довбик.
Он перерос уровень УПЛ, решает вопросы хладнокровно, на классе, он делает разницу. Дальше идет Сефери из «Ворсклы» – это игрок национальной сборной Албании, чей класс выше, чем у других нападающих.
Далее кто идет в бомбардирах? Вы понимаете, к чему я веду. Не хватает мастерства забивать голы с игры. Поэтому чемпионат такой закрытый – не хватает мастерства, моменты не реализовываются».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Шахтера» ответил на вопросы журналистов после победы над «Рухом»
Но Холанд и Мбаппе рядом