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Украина. Премьер лига
20 марта 2023, 23:26 |
36
0

Тренер Колоса: «Форвардам в УПЛ не хватает мастерства»

Ярослав Вишняк – о низкой результативности в УПЛ

20 марта 2023, 23:26 |
36
0
Тренер Колоса: «Форвардам в УПЛ не хватает мастерства»
ФК Динамо Киев. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк объяснил причины низкой результативности и его команды, и УПЛ в целом:

«Я не делю игроков на опытных и не опытных. Это не имеет какого-то влияния. Есть просто мастерство, хладнокровие. Кто у нас лучший бомбардир? Артем Довбик.

Он перерос уровень УПЛ, решает вопросы хладнокровно, на классе, он делает разницу. Дальше идет Сефери из «Ворсклы» – это игрок национальной сборной Албании, чей класс выше, чем у других нападающих.

Далее кто идет в бомбардирах? Вы понимаете, к чему я веду. Не хватает мастерства забивать голы с игры. Поэтому чемпионат такой закрытый – не хватает мастерства, моменты не реализовываются».

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Источник ФК Колос Ковалевка
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