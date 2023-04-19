Родриго выбил Челси из ЛЧ, Милан прошел Наполи, золото на ЧЕ по борьбе
Главные новости за 18 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 18 апреля.
1A. Дубль Родриго. Реал снова переиграл Челси и оформил проход в полуфинал ЛЧ
Лондонская команда имела неплохие моменты, но их надо было забивать
1B. Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
Миланский клуб стал полуфиналистом Лиги чемпионов
2. Сетка плей-офф. Определены два из четырех полуфиналистов ЛЧ
«Реал» и «Милан» вышли в полуфинал главного еврокубкового турнира
3. Роналду проиграл с Аль-Насром. Шансы на чемпионство резко упали
Дважды пенальти для хозяев поля реализовал нигерийский форвард Одион Игало
4. Источник: Ребров не договаривался с УАФ. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ
Мохаммед Хамад заявил, что украинский специалист намерен остаться в «Аль-Айне»
5. Впервые за 10 лет. Михайлов выиграл золото ЧЕ-2023 по вольной борьбе
Игорь Никифорук и Эрик Арушанян завоевали бронзовые медали ЧЕ в Загребе
6. Семь шайб. Украина в ярком матче обыграла Литву
Непростая победа команды Шахрайчука
7. Киченок с напарницей упустила матчбол на турнире в Штутгарте и проиграла
Надежда и Кимберли Циммерманн в трех партиях уступили Кравчик и Схюрс
8. Грубая ошибка. На экваторе матча за титул ЧМ – снова результативная партия
Ян Непомнящий в 3-й раз вышел вперед в шахматном матче против Дина Лижэня
9. Баколе vs Шевадзуцкий. Конголезец – серьезный соперник для украинца
Но шансы на победу есть
10. Пять бразильцев, игравших за Шахтер, которых вы вряд ли вспомните
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