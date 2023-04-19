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Другие новости
19 апреля 2023, 08:15 | Обновлено 19 апреля 2023, 08:18
738
1

Родриго выбил Челси из ЛЧ, Милан прошел Наполи, золото на ЧЕ по борьбе

Главные новости за 18 апреля на Sport.ua

19 апреля 2023, 08:15 | Обновлено 19 апреля 2023, 08:18
738
1
Родриго выбил Челси из ЛЧ, Милан прошел Наполи, золото на ЧЕ по борьбе
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 18 апреля.

1A. Дубль Родриго. Реал снова переиграл Челси и оформил проход в полуфинал ЛЧ
Лондонская команда имела неплохие моменты, но их надо было забивать

1B. Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
Миланский клуб стал полуфиналистом Лиги чемпионов

2. Сетка плей-офф. Определены два из четырех полуфиналистов ЛЧ
«Реал» и «Милан» вышли в полуфинал главного еврокубкового турнира

3. Роналду проиграл с Аль-Насром. Шансы на чемпионство резко упали
Дважды пенальти для хозяев поля реализовал нигерийский форвард Одион Игало

4. Источник: Ребров не договаривался с УАФ. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ
Мохаммед Хамад заявил, что украинский специалист намерен остаться в «Аль-Айне»

5. Впервые за 10 лет. Михайлов выиграл золото ЧЕ-2023 по вольной борьбе
Игорь Никифорук и Эрик Арушанян завоевали бронзовые медали ЧЕ в Загребе

6. Семь шайб. Украина в ярком матче обыграла Литву
Непростая победа команды Шахрайчука

7. Киченок с напарницей упустила матчбол на турнире в Штутгарте и проиграла
Надежда и Кимберли Циммерманн в трех партиях уступили Кравчик и Схюрс

8. Грубая ошибка. На экваторе матча за титул ЧМ – снова результативная партия
Ян Непомнящий в 3-й раз вышел вперед в шахматном матче против Дина Лижэня

9. Баколе vs Шевадзуцкий. Конголезец – серьезный соперник для украинца
Но шансы на победу есть

10. Пять бразильцев, игравших за Шахтер, которых вы вряд ли вспомните
В истории «горняков» есть несколько непонятных персонажей из Бразилии

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Источник Sport.ua
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Andr88
Милан красавцы .Пластичный Леао.Великолепные выходы в контратаку .Может выиграть Лигу чемпионов 
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