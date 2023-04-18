5 бразильцев, игравших за Шахтер, которых вы вряд ли вспомните

Это сейчас не вызывают удивления трансферные слухи вокруг «Шахтера», которые отправляют в донецкий клуб условного эквадорца Дениля Кастильо, так как в последнее окно «горняки» усилили состав венесуэльцем Келси, грузином Гочолейшвили и таджиком Тоировым.

До начала полномасштабной фазы российско-украинской войны «Шахтер» в течение долгих лет фокусировался только на покупках игроков двух национальностей – украинцев и бразильцев. Первые были востребованы в основном при организации оборонительной работы, и являлись способом выполнения норм лимита на легионеров, действующего в отечественном чемпионате, вторые же выглядели настоящей отдушиной для президента «горняков» Рината Ахметова, ведь тот неоднократно повторял, что хочет видеть от «оранжево-черных» красивый, динамичный и «вкусный» футбол.

За последние два десятка лет через «Шахтер» прошло немало бразильских легионеров, солидная часть из которых в итоге оказалась на топовом уровне. Элано, Фернандиньо, Виллиан, Дуглас Коста, Луис Адриано, Фред – все они после выступлений за «горняков» поиграли за ведущие коллективы европейского футбола. Но также в когорте легионеров из Бразилии, поигравших за «Шахтер», нашлось место для игроков, чей взнос в развитие команды оказался, мягко говоря, минимальным. Наверняка некоторых из них, если не всех пятерых, вы уже совершенно забыли, либо же без подсказки вряд ли бы вспомнили вообще…

Батиста

Жуан Батиста Каземиро Маркес не стал таким себе Каземиро для «Шахтера», а оказался «всего лишь» Батистой. Как и его звездный «однофамилец» и земляк, сделавший себе имя в «Реале», а ныне играющий за «Манчестер Юнайтед», Батиста выступал на позиции опорного полузащитника, и оказался одним из первых футболистов, которых пожелал приобрести в донецкий клуб Мирча Луческу, когда только возглавил «горняков».

Румынский специалист хорошо знал Батисту по чемпионату Турции, так как до переезда в Украину Мирча в течение четырех лет работал с «Галатасараем» и «Бешикташем», а Батиста выступал за «Газиантепспор» и «Галатасарай». Трансфер бразильца обошелся казне «горняков» в 3 миллиона евро, но легионер так и не стал для новой команды Луческу основополагающей фигурой.

Сыграв 1193 минуты в рамках 28 поединков за «оранжево-черных», Батиста уже летом 2005 года был отправлен восвояси. Примечательно то, что «Шахтер» даже не попытался хоть как-то компенсировать затраты на игрока, с которым имел контракт еще на два сезона, а просто согласился отпустить того свободным агентом. В августе 2005-го Батиста подписал трудовое соглашение с «Коньяспором», где провел следующие три сезона.

Сезон-2008/09 Батиста еще провел в Турции, но уже за «Касымпашу». После этого опорник вернулся на родину, где несколько месяцев провел в составе малоизвестной команды из низших лиг под названием «Тупи».

В начале 2010 года Батиста завершил карьеру в возрасте 34 лет. В настоящий момент о нем совершенно ничего неизвестно: бразилец словно растворился и полностью исчез из информационного пространства после того, как порвал с футболом.

Иван Сарайва

В январе 2005 года «Шахтер» одним махом подписал сразу двух футболистов из «Атлетико Паранаэнсе». Но если с хавбеком Жадсоном, который впоследствии стал легендарной фигурой для «горняков» и автором победного мяча в финале Кубка УЕФА-2008/09, был подписан полноценный контракт, то вот левого фулбека Ивана Сарайву или просто Ивана дончане предпочли арендовать на полгода, прописав в соглашении опцию выкупа.

За полгода в Украине Иван отыграл только один поединок в рядах «Шахтера», и не смог завоевать доверие у Мирчи Луческу. В итоге летом 2005-го «горняки» отпустили фулбека обратно в Бразилию, и наверняка оказались благодарны судьбе за то, что изначально согласились именно на формат трансфера, предусматривавший аренду с возможностью, а не обязательством выкупа. Благодаря этому донецкому клубу удалось выйти из ситуации с минимальными затратами – 40 тысяч евро пошли в счет оплаты аренды плюс зарплата, подъемные и агентские выплаты.

После «Шахтера» Иван Сарайва два с половиной года провел в Бразилии, а затем вернулся в Европу, подписав соглашение с турецким «Газиантепспором». Там фулбек за четыре сезона провел более сотни поединков, а затем еще в течение сезона оставался в Турции, чтобы поиграть за «Мерсин Идманюрду».

В 2013 году Иван получил статус свободного агента, вернулся в Бразилию, но новый клуб сумел найти лишь через полгода. Но сотрудничество с «Фигейренсе» не стало успешным – проведя за год менее десятка поединков за эту команду, фулбек в начале 2015-го заявил о завершении карьеры. На момент принятия такого решения Ивану было лишь 32 года…

В настоящий момент об Иване Сарайве известно чуть больше, чем о Батисте, но в целом тоже не так уж и много. В частности, экс-игроку «Шахтера» принадлежит как минимум один спортивный бар на родине, где он старается довольно часто появляться и общаться с клиентами, а в 2019-2020 годах Иван Сарайва входил в тренерский штаб другого экс-футболиста донецкой команды Элано Блумера в «Интернасьонале» из Лимейры.

Леонардо

Воспитанник «Сантоса» Леонардо довольно неплохо проявил себя на юношеском уровне, в том числе и в рядах сборной Бразилии U-17, благодаря чему и привлек внимание «Шахтера». Ради возможности подписать казавшегося перспективным центрбека «горнякам» пришлось раскошелиться на 1,2 миллиона евро – весьма пристойные деньги для украинского футбола по состоянию на лето 2005 года.

Однако за «Шахтер» Леонардо посчастливилось сыграть только 21 поединок, основная масса из которых – матчи национального чемпионата и Кубка. В основной сетке Лиги чемпионов бразилец провел лишь одну игру – выездной поединок против «Валенсии», который состоялся в октябре 2006 года и завершился поражением украинской команды со счетом 0:2. В том матче Леонардо «наломал дров», действуя в паре с Чигринским. И если украинцу впоследствии удалось реабилитироваться и добраться до статуса футболиста, за которого 25 миллионов евро заплатила «Барселона», то карьера Леонардо после того левантийского поражения пошла на спад.

В феврале 2007 года «Шахтер» отправил Леонардо в первую аренду – в «Сантос». После этого было еще пять арендных соглашений, в рамках которых «горняки» пытались найти для центрбека команду, где бы тот наконец-то проявил себя, но тщетно… Из-за того, что перед арендами контракт Леонардо с «Шахтером» несколько раз продлевался на соответствующий срок, окончательно донецкий клуб защитник покинул только в январе 2012 года, то есть через шесть с половиной лет после прихода.



ФК Сантос. Леонардо

Впоследствии Леонардо провел пять лет в Бразилии, и лишь под занавес карьеры опять решился попробовать силы в европейском футболе. С июля 2017-го по январь 2019-го центрбек играл в Греции за «Левадиакос», проведя в общей сложности за эту команду 22 поединка. После этого бразилец завершил карьеру – в 32 года…

Ныне Леонардо 37, и отыскать о нем хоть какую-то существенную информацию, касающуюся сегодняшних реалий, нет никакой возможности, даже надолго погрузившись в мир поисковых запросов гугла. Такой себе очередной «фантом» из истории «Шахтера», про которого в донецком клубе наверняка стараются даже и не вспоминать…

Бруно Ренан

Опорный полузащитник Бруно Ренан является воспитанником «Гремио», однако уже в 18 лет оказался в Европе, где и проходил адаптацию к континентальному футболу в академии «Вильярреала». Именно из «желтой субмарины» летом 2010 года за 2 миллиона евро Бруно Ренан и перебрался в Украину. Поговаривают, что перед этим интерес к бразильцу проявляли «Челси» и «Ливерпуль», но с англичанами по какой-то причине так и не сложилось. Возможно, они уже тогда предвидели, что эта сделка может стать тотальным разочарованием…

За «Шахтер» Бруно Ренан провел лишь два поединка (один – в чемпионате и один – в Кубке страны), после чего на полгода уезжал в аренду в тогда еще весьма дружественную для «горняков» «Зарю», но в луганской команде заявить о себе также не смог.

Впоследствии «Шахтер» пытался вернуть карьеру Ренана на «правильный путь» через аренды в бразильские команды, но сделать это, как в ситуации с Аланом Патриком, «горнякам» так и не удалось. В мае 2014 года стало известно, что донецкий клуб и Бруно Ренан досрочно расторгли контракт. Футболист в комментариях бразильской прессе заявил, что пошел на такое решение «из-за нестабильной ситуации в Украине».

После окончательного разрыва с «Шахтером» Бруно Ренан так и не оказался способен на серьезные успехи в профессиональном футболе. Несколько лет он провел в малоизвестных бразильских командах, а в ноябре 2017-го подписал контракт с парагвайским клубом «3 февраля». Известно, что в этой команде Бруно провел чуть более полугода, а затем ее покинул. С тех пор о Ренане ничего не слышно, несмотря на то, что 19 апреля нынешнего года Бруно отпразднует свой только 32-й день рождения.

Майкон Перейра

Судьба Майкона Перейры, в отличие от вышеперечисленных четырех его соотечественников, которым всего лишь не удалось заявить о себе в «Шахтере» и ряде других команд, оказалась куда более трагической…

В Украине про Майкона Перейру узнали благодаря Виталию Кварцяному и его «Волыни». Впервые в УПЛ бразильский форвард оказался именно в луцкой команде, причем за три неполных сезона проявил себя очень хорошо. Майкон бил с обеих ног, неплохо играл на втором этаже, достойно выглядел при позиционном и контратакующем футболе, немало забивал.

Неудивительно, что летом 2012 года Майконом заинтересовался «Шахтер», где в итоге бразилец не без скандала и оказался. Сыграть за «горняков» форвард сумел лишь 6 поединков, отличившись 1 забитым мячом, а еще дважды отдавался в аренду – «Заре» и «Мариуполю». В конце 2013 года у бразильца истек договор аренды с приазовцами, и он де-юре вернулся в «Шахтер». Кто знает, как дальше сложилась бы судьба и карьера Майкона, если бы не злосчастное ДТП, произошедшее 8 февраля 2014 года в Донецке, и завершившееся гибелью бразильца…

Более детально о карьерных взлетах Майкона в Украине, его трансфере в «Шахтер», выступлениях за «Зарю» и «Мариуполь», а также о трагичной кончине форварда вы можете прочитать в архивном материале Sport.ua – «5 лет без Майкона Перейры – бразильца, попавшего в «Шахтер» через «Волынь».