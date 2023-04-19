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Лига чемпионов
19 апреля 2023, 01:46 | Обновлено 19 апреля 2023, 02:14
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0

Сетка плей-офф. Определены два из четырех полуфиналистов ЛЧ

«Реал» и «Милан» вышли в полуфинал главного еврокубкового турнира

19 апреля 2023, 01:46 | Обновлено 19 апреля 2023, 02:14
330
0
Сетка плей-офф. Определены два из четырех полуфиналистов ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

18 апреля состоялись два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов 2022/23.

Определены два из четырех полуфиналистов турнира. Реал во второй раз переиграл Челси (2:0, 2:0) и вышел в полуфинал ЛЧ.

В итальянском дерби Милан, имея гандикап в один гол (1:0), сыграл вничью с Миланом (1:1) и тоже пробился в 1/2 финала.

В полуфинале Реал сыграет, скорее всего с Ман Сити, который имеет фору в 3 мяча над Баварией. А в другом полуфинале ожидается миланское дерби: Милан встретится с победителем пары Интер – Бенфика, в первом матче которой итальянский клуб обеспечил себе гандикап в 2 мяча.

🏆 Лига чемпионов. 1/4 финала

Ответные матчи, 18 апреля

  • 22:00 Челси – Реал – 0:2 [первый матч – 0:2]
  • 22:00 Наполи – Милан – 1:1 [первый матч – 0:1]

Ответные матчи, 19 апреля

  • 22:00. Бавария – Манчестер Сити [первый матч – 0:3]
  • 22:00. Интер – Бенфика [первый матч – 2:0]

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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