Сетка плей-офф. Определены два из четырех полуфиналистов ЛЧ
«Реал» и «Милан» вышли в полуфинал главного еврокубкового турнира
18 апреля состоялись два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов 2022/23.
Определены два из четырех полуфиналистов турнира. Реал во второй раз переиграл Челси (2:0, 2:0) и вышел в полуфинал ЛЧ.
В итальянском дерби Милан, имея гандикап в один гол (1:0), сыграл вничью с Миланом (1:1) и тоже пробился в 1/2 финала.
В полуфинале Реал сыграет, скорее всего с Ман Сити, который имеет фору в 3 мяча над Баварией. А в другом полуфинале ожидается миланское дерби: Милан встретится с победителем пары Интер – Бенфика, в первом матче которой итальянский клуб обеспечил себе гандикап в 2 мяча.
🏆 Лига чемпионов. 1/4 финала
Ответные матчи, 18 апреля
- 22:00 Челси – Реал – 0:2 [первый матч – 0:2]
- 22:00 Наполи – Милан – 1:1 [первый матч – 0:1]
Ответные матчи, 19 апреля
- 22:00. Бавария – Манчестер Сити [первый матч – 0:3]
- 22:00. Интер – Бенфика [первый матч – 2:0]
Сетка плей-офф
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