Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ

«Наполи» и «Милан» встретились в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Это была уже третья дуэль соперников в текущем месяце и предыдущие два поединка выиграли «россонери». Особенно болезненным для неаполитанцев стало поражение в Серии А: миланский клуб разгромил лидера чемпионата со счетом 4:0.

Хозяева поля агрессивно начали матч, пытаясь обескуражить соперников быстрым взятием ворот. Активно включался на левом фланге Кварацхелия, пристреливался Политано, «россонери» находились под постоянным прессингом. Но столь простой и очевидный план подопечным Лучано Спалетти реализовать не удалось: «Милан» выстоял, а в середине тайма получил отличную возможность открыть счет в матче. Руй в своей штрафной ударил по ноге Леау, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. К «точке» подошел Жиру, который не сумел переиграть голкипера.

Вскоре Мерет снова сспас свою команду и снова после удара Жиру: теперь форвард бил с близкого расстояния, а голкипер успел выставить ногу. Уже в первом тайме тренерский штаб «Наполи» был вынужден сделать две замены, поскольку игру не смогли продолжить Политано и Руй. Еще одна неприятность для неаполитанцев случилась перед перерывом. Леау подхватил мяч на своей половине поля и совершил потрясающий слалом к штрафной соперников, завершив свой проход поперечной передачей на Жиру, который расстрелял ворота.

Getty Images/Global Images Ukraine

Неаполитанцы активно начали вторую половину встречи, и уже на 46-й минуте Кварацхелия с острого угла бьет мимо ворот «Милана». В дальнейшем футболисты «Наполи» много контролировали мяч, но грамотно выстроенная оборона «россонери» справлялась с наскоками оппонентов. Хоть какую-то остроту хозяева поля создавали после индивидуальных действий.

На 80-й минуте надежда на камбэк вернулась в сердца болельщиков «Наполи». Мяч в штрафной гостей попал в руку Томори, и арбитр второй раз в матче назначил пенальти. К 11-тиметровой отметке подошел Кварацхелия, который, как и Жиру, не сумел пробить голкипера. После очередной неудачи неаполитанцы, похоже, сами разуверились в возможности спасти этот матч. Они все же сравняли счет. Правда, произошло это на третьей компенсированной минуте, и времени на большее у хозяев практически не было.

«Милан» вышел в полуфинал. Соперник «россонери» определится в противостоянии «Интер» - «Бенфика» (первый матч выиграли «нерадзурри» со счетом 2:0).

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч.

«Наполи» - «Милан» - 1:1. Первый матч – 0:1.

Осимхен (90+3) – Жиру (43)

На 22-й минуте Жиру (Милан) не забил пенальти (вратарь)

На 82-й минуте Кварацхелия (Наполи) не забил пенальти (вратарь)

Ди Лоренцо (45+7) – Тонали (45+1), Меньян (45+6)

«Наполи»: Мерет, Мариу Руй (Оливера, 34), Жуан Жезус, Ррахмани (Эстигор, 74), Ди Лоренцо, Зелински (Распадори, 74), Лоботка, Ндомбеле (Эльмас, 63), Кварацхелия, Осимхен, Политано (Лосано, 34)

«Милан»: Меньян, Эрнандес, Томори, Кьер, Калабрия, Тонали, Крунич, Леау (Салемакерс, 84), Беннасер, Диас (Мессиас, 59), Жиру (Ориги, 68)

Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Стадион «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)

НАПОЛИ – МИЛАН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА