Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Милан – 1:1. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Наполи
18.04.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 1 : 1
Милан Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
19 апреля 2023, 00:10 | Обновлено 19 апреля 2023, 00:27
2769
0

Наполи – Милан – 1:1. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

19 апреля 2023, 00:10 | Обновлено 19 апреля 2023, 00:27
2769
0
Наполи – Милан – 1:1. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 18 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» принимает «Милан».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая игра неделей ранее завершилась в пользу россонери (1:0).

Стартовые составы на матч Наполи – Милан

Наполи: Мерет, Жуан Жезус, Марио Руй, Ррахмани, Зелиньски, Ндомбеле, Ди Лоренцо, Лоботка, Политано, Кварацхелия, Осимхен.

Милан: Меньян, Калабрия, Томори, Тео Эрнандес, Кьер, Беннасер, Тонали, Крунич, Браим Диас, Рафаэл Леау, Жиру.

Наполи – Милан. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Жиру, 43 мин.

ГОЛ! 1:1. Осимхен, 90+3 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
По теме:
Интер – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Роналду проиграл с Аль-Насром. Шансы на чемпионство резко упали
Милан Наполи Лига чемпионов Наполи - Милан видео голов и обзор Оливье Жиру Виктор Осимхен Рафаэл Леау Хвича Кварацхелия пенальти
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
Футбол | 18 апреля 2023, 23:59 4
Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ

Миланский клуб стал полуфиналистом Лиги чемпионов

Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»
Бокс | 18 апреля 2023, 12:13 7
Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»
Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»

Тренер Деонтея не сомневается, что его боец выиграл бы досрочно

Майк Тайсон назвал соперника для своего возвращения
Бокс | 18.04.2023, 13:17
Майк Тайсон назвал соперника для своего возвращения
Майк Тайсон назвал соперника для своего возвращения
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден»
Футбол | 18.04.2023, 21:05
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден»
Арина СОБОЛЕНКО: Отдаю себе отчет, что я ничего плохого Украине не сделала
Теннис | 18.04.2023, 20:24
Арина СОБОЛЕНКО: Отдаю себе отчет, что я ничего плохого Украине не сделала
Арина СОБОЛЕНКО: Отдаю себе отчет, что я ничего плохого Украине не сделала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, где Динамо примет Шахтер в 22-м туре УПЛ
Стало известно, где Динамо примет Шахтер в 22-м туре УПЛ
17.04.2023, 12:34 3
Футбол
ВИДЕО. Скандал на ЧМ по снукеру. На стол вылез активист и испортил сукно
ВИДЕО. Скандал на ЧМ по снукеру. На стол вылез активист и испортил сукно
17.04.2023, 21:35 5
Снукер
Филип Хргович сделал прогноз на бой Усика против Дюбуа
Филип Хргович сделал прогноз на бой Усика против Дюбуа
17.04.2023, 12:50 2
Бокс
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
17.04.2023, 10:52 17
Футбол
Цена вопроса – 50 млн евро. Ювентусу интересен экс-фулбек Шахтера
Цена вопроса – 50 млн евро. Ювентусу интересен экс-фулбек Шахтера
17.04.2023, 14:57 5
Футбол
Форман назвал своего любимого боксера современности
Форман назвал своего любимого боксера современности
17.04.2023, 10:46 5
Бокс
23 спортсмена-подонка из рф и рб. Список Минспорта: кто поддержал войну
23 спортсмена-подонка из рф и рб. Список Минспорта: кто поддержал войну
17.04.2023, 17:23 11
Другие виды
Вернидуб удален, Динамо и Днепр-1 шокированы, рекорд Металлиста и Вереса
Вернидуб удален, Динамо и Днепр-1 шокированы, рекорд Металлиста и Вереса
17.04.2023, 09:30 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности