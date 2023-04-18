Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Наполи
18.04.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 апреля 2023, 00:37 | Обновлено 18 апреля 2023, 01:08
70
0

Наполи – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 18 апреля в 22:00 по Киеву

18 апреля 2023, 00:37 | Обновлено 18 апреля 2023, 01:08
70
0
Наполи – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

18 апреля на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» встретится с «Миланом». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Наполи

Клуб вполне может позволить себе перенести все внимание на Лигу чемпионов. Уж очень велико преимущество над всеми остальными в Серии А, чтобы концентрироваться там на очередном туре. Все просто отсчитывают недели, а то и дни, до официального вручения долгожданного скудетто. Но триумф можно увенчать еще больше, вывести на и вовсе на запредельный уровень, как раз за счет еврокубка. Там подопечные Лучано Спаллетти прекрасно стартовали с 5 побед в группе. Да и в 1/8 финала Хвича и компания особенно не заметили Айнтрахт: 2:0 во Франкфурте, 3:0 дома. Дальше же ждал прекрасно знакомый соперник, что только недавно выигрывал в Неаполе 4:0. Шанс на реванш, на Сан-Сиро, был утрачен, наоборот, снова проиграли, еще и оставшись в меньшинстве.

Милан

Команда находится в принципиально ином положении, чем партенопеи. У нее-то как раз идет борьба в Кальчо, и крайне важная. Понятно, что скудетто не удержать, и придется бороться за то, чтобы не потерять прописку в топ-4. И удачные поединки, такие, как упомянутый разгром лидера розыгрыша, сменяются нулевой ничьей со скромным Эмполи, что ни за что не борется, да и в субботу сыграли только 1:1 с Болоньей. Но как раз в Лиге чемпионов россонери смогли показать лучший результат за последние годы. Впрочем, туда и вернуться получилось только в прошлом цикле, но тогда все ограничилось только участием в групповом этапе. А сейчас не только вышли из квартета, но и, за счет единственного гола Браима Диаса, выбили Тоттенгэм в 1/8 финала. Дальше красно-черных ждала дуэль со сложным, но хорошо знакомым противником.

Статистика личных встреч

Только в этом календарном году это будет уже 3-й поединок между Пиоли и Спаллетти.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом Наполи. Но он не в лучшей форме, а Милан приедет стоять на 0:0. Ставим на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом - 1,78.

18 апреля, вторник

«Наполи» – «Милан»
Неаполь. «Сан-Паоло». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Шимон Марциняк (Польша)
НАПОЛИ – МИЛАН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 2:0
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Челси – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Наполи – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Наполи Милан Наполи - Милан Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте
Футбол | 17 апреля 2023, 17:07 22
Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте
Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте

Виктор Вацко рассказал о ситуации с тренером

ВИДЕО. Обменялись голами. Фиорентина и Аталанта разошлись миром
Футбол | 18 апреля 2023, 00:23 0
ВИДЕО. Обменялись голами. Фиорентина и Аталанта разошлись миром
ВИДЕО. Обменялись голами. Фиорентина и Аталанта разошлись миром

У гостей забил Йоаким Меле, на что у хозяев ответил Артур Кабрал

«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро
Футбол | 17.04.2023, 19:11
«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро
«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро
Пришлось отложить. ВСУ планировали контрнаступление на конец апреля
Война | 17.04.2023, 17:28
Пришлось отложить. ВСУ планировали контрнаступление на конец апреля
Пришлось отложить. ВСУ планировали контрнаступление на конец апреля
В УАФ не исключают, что София Причина будет работать в УПЛ
Футбол | 17.04.2023, 18:11
В УАФ не исключают, что София Причина будет работать в УПЛ
В УАФ не исключают, что София Причина будет работать в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Никакой сенсации. Почему Денис Бойко покидает Динамо
Никакой сенсации. Почему Денис Бойко покидает Динамо
16.04.2023, 06:30 9
Футбол
Таблица УПЛ. Шахтер уходит в отрыв, в следующем туре битва с Динамо
Таблица УПЛ. Шахтер уходит в отрыв, в следующем туре битва с Динамо
16.04.2023, 17:11 20
Футбол
Новый рекорд гения. Ронни О'Салливан одолел китайца на старте ЧМ по снукеру
Новый рекорд гения. Ронни О'Салливан одолел китайца на старте ЧМ по снукеру
16.04.2023, 08:55 1
Снукер
Жирона обыграла аутсайдера, Цыганков провел на поле весь матч
Жирона обыграла аутсайдера, Цыганков провел на поле весь матч
16.04.2023, 16:52 11
Футбол
Джо Джойс рассказал, будет ли требовать реванш у Чжана Чжилея
Джо Джойс рассказал, будет ли требовать реванш у Чжана Чжилея
16.04.2023, 10:24 2
Бокс
Вернидуб удален, Динамо и Днепр-1 шокированы, рекорд Металлиста и Вереса
Вернидуб удален, Динамо и Днепр-1 шокированы, рекорд Металлиста и Вереса
17.04.2023, 09:30 8
Футбол
Ягупова с Фенербахче выиграла Евролигу. В финале устроили разгром +39
Ягупова с Фенербахче выиграла Евролигу. В финале устроили разгром +39
16.04.2023, 22:40 4
Баскетбол
БОЛОТНИК: «Буду бить морду Гвоздику. В предыдущем бою он подышать вышел»
БОЛОТНИК: «Буду бить морду Гвоздику. В предыдущем бою он подышать вышел»
16.04.2023, 21:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности