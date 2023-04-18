18 апреля на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» встретится с «Миланом». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Наполи

Клуб вполне может позволить себе перенести все внимание на Лигу чемпионов. Уж очень велико преимущество над всеми остальными в Серии А, чтобы концентрироваться там на очередном туре. Все просто отсчитывают недели, а то и дни, до официального вручения долгожданного скудетто. Но триумф можно увенчать еще больше, вывести на и вовсе на запредельный уровень, как раз за счет еврокубка. Там подопечные Лучано Спаллетти прекрасно стартовали с 5 побед в группе. Да и в 1/8 финала Хвича и компания особенно не заметили Айнтрахт: 2:0 во Франкфурте, 3:0 дома. Дальше же ждал прекрасно знакомый соперник, что только недавно выигрывал в Неаполе 4:0. Шанс на реванш, на Сан-Сиро, был утрачен, наоборот, снова проиграли, еще и оставшись в меньшинстве.

Милан

Команда находится в принципиально ином положении, чем партенопеи. У нее-то как раз идет борьба в Кальчо, и крайне важная. Понятно, что скудетто не удержать, и придется бороться за то, чтобы не потерять прописку в топ-4. И удачные поединки, такие, как упомянутый разгром лидера розыгрыша, сменяются нулевой ничьей со скромным Эмполи, что ни за что не борется, да и в субботу сыграли только 1:1 с Болоньей. Но как раз в Лиге чемпионов россонери смогли показать лучший результат за последние годы. Впрочем, туда и вернуться получилось только в прошлом цикле, но тогда все ограничилось только участием в групповом этапе. А сейчас не только вышли из квартета, но и, за счет единственного гола Браима Диаса, выбили Тоттенгэм в 1/8 финала. Дальше красно-черных ждала дуэль со сложным, но хорошо знакомым противником.

Статистика личных встреч

Только в этом календарном году это будет уже 3-й поединок между Пиоли и Спаллетти.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом Наполи. Но он не в лучшей форме, а Милан приедет стоять на 0:0. Ставим на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом - 1,78.

18 апреля, вторник