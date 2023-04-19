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Лига чемпионов
19 апреля 2023, 05:47 | Обновлено 19 апреля 2023, 06:23
433
0

ПИОЛИ: «Милан считали аутсайдерами пары. Но мы стиснули зубы и терпели»

Главный тренер «Милана»​​​​​​​ прокомментировал выход в полуфинал ЛЧ

19 апреля 2023, 05:47 | Обновлено 19 апреля 2023, 06:23
433
0
ПИОЛИ: «Милан считали аутсайдерами пары. Но мы стиснули зубы и терпели»
УЕФА. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал выход в полуфинал ЛЧ после ответного матча с «Наполи» (1:1):

«Поздравляю ребят. Нас ждут еще два красивых, интригующих и очень сложных матча в полуфинале. Мы проделали очень много работы и совершенно точно не хотим останавливаться.

Мы очень хорошо помним матч с Риу Аве в квалификации Лиги Европы в 2020 году. Мы проделали большой путь. Нас считали аутсайдерами в противостоянии с Наполи, но я тренирую команду с большим сердцем. Мы стиснули зубы и терпели, но заслужили эту победу».

Капитан «Милана» Давиде Калабрия:

«Я очень горжусь этой командой. Мы бились друг за друга, жертвовали собой. Когда так играешь, то нет ничего странного в том, что выигрываешь. Даже у таких сильных команд, как Наполи».

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау:

«Знаю, что могу решать исход матчей. Но если не забиваю, есть партнеры, которые могут забить. Я рад быть здесь. Рад, что играю в футболке этого клуба. Нет слов, чтобы выразить все, что я испытываю к тем, кто работает со мной. Я хорошо сыграл в чемпионате в прошлом сезоне и хотел показать, что могу хорошо играть и в Лиге чемпионов. Хочу мечтать, как и все игроки Милана. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов и стали на шаг ближе к этому. Надо пытаться до последнего».

Защитник «Милана» Фикайо Томори:

«Я так устал, что буду смотреть завтрашний четвертьфинал [между Интером и Бенфикой] с поднятым кверху ногами. Рады, что вышли в полуфинал. Можем расслабиться. Конечно, было бы здорово сыграть с Интером в полуфинале, но и Бенфика очень сильна».

Нападающий «Милана» Оливье Жиру:

«Я расстроился из-за незабитого пенальти. Давно не мазал с точки. Промах разочаровал меня. Но самое главное, что мы остались в игре. Мерет потом сделал еще один хороший сейв ногой, но я чувствовал, что у меня еще появится шанс. Рафа Леау все сделал. Я оказался в нужном месте. Фантастика!»

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Милан Наполи Лига чемпионов Наполи - Милан Стефано Пиоли Давиде Калабрия Рафаэл Леау Фикайо Томори Оливье Жиру
Источник УЕФА
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