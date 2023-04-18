Во вторник, 18 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Наполи» и «Милан». Поединок пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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На прошлой неделе в первой встрече «россонери» обыграли неаполитанцев со счетом 1:0. Победу «Милану» принес результативный удар Бенассера в конце первого тайма. Еще более болезненное поражение «Наполи» миланский клуб нанес в начале апреля, обыграв соперников со счетом 4:0. Тем не менее, неаполитанцы уверенно лидируют в турнирной таблице Серии А (отрыв от второго места составляет 14 очков), а «Милан» занимает четвертое место.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» – «Милан», за которой можно следить в украинской версии сайта.