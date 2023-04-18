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18.04.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Милан
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Лига чемпионов
18 апреля 2023, 11:02 |
34
1

Наполи – Милан. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

18 апреля 2023, 11:02 |
34
1
Наполи – Милан. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 18 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Наполи» и «Милан». Поединок пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

На прошлой неделе в первой встрече «россонери» обыграли неаполитанцев со счетом 1:0. Победу «Милану» принес результативный удар Бенассера в конце первого тайма. Еще более болезненное поражение «Наполи» миланский клуб нанес в начале апреля, обыграв соперников со счетом 4:0. Тем не менее, неаполитанцы уверенно лидируют в турнирной таблице Серии А (отрыв от второго места составляет 14 очков), а «Милан» занимает четвертое место.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» – «Милан», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Милан Наполи Лига чемпионов Наполи - Милан текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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Andr88
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