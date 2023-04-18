Источник: Ребров не договаривался с УАФ. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ

Журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад в своем Twitter сообщил, что украинский наставник футбольного клуба «Аль-Айн» Сергей Ребров может продлить контракт с командой.

Действующее соглашение Реброва с «Аль-Айном» рассчитано до конца текущего сезона.

«Появилась новость от спортивного комментатора Виктора Вацко о том, что президент УАФ Андрей Павелко договорился с Сергеем Ребровым о 3-летнем контракте, а официальное объявление будет сделано в течение 14 дней. И эта новость не соответствует действительности, поскольку тренер вышел и лично заявил, что переговоров с украинской федерацией не было сразу после того, как он выбил «Аль-Васл» из полуфинала Кубка, а за два матча до этого заявил, что нет не было ни одного предложения от украинской федерации.

Контракт Реброва с «Аль-Айном» действует до 2023 года. Во время него он сосредотачивается только на подготовке команды для завоевания титулов, особенно потому, что она является кандидатом на дубль в Кубке и все еще соревнуется за титул в чемпионате. Тренер может объявить о продлении контракта с «Аль-Айном» после завершения сезона, если клуб сможет выполнить некоторые запросы к нему в отношении игроков. Тренер поставил перед собой победу в Лиге чемпионов АФК как цель в следующем сезоне. Он хочет добиться этого.

То, что сейчас делает украинская федерация, является попыткой замаскировать катастрофический провал, постигший украинский футбол, особенно после недавнего поражения от Англии со счетом 2:0», – написал Мохаммед Хамад.

Сейчас наставником сборной Украины по футболу является Руслан Ротань. Ранее множество источников сообщали, что главным тренером национальной команды Украины будет именно Сергей Ребров. Также стоит отметить, что известный журналист Фабрицио Романо заявлял об интересе со стороны УАФ к Славену Биличу.