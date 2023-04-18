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  4. Источник: Ребров не договаривался с УАФ. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ
Чемпионат Европы
18 апреля 2023, 20:01 | Обновлено 18 апреля 2023, 20:10
1191
10

Источник: Ребров не договаривался с УАФ. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ

Мохаммед Хамад заявил, что украинский специалист намерен остаться в «Аль-Айне»

18 апреля 2023, 20:01 | Обновлено 18 апреля 2023, 20:10
1191
10
Источник: Ребров не договаривался с УАФ. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ
Twitter. Сергей Ребров

Журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад в своем Twitter сообщил, что украинский наставник футбольного клуба «Аль-Айн» Сергей Ребров может продлить контракт с командой.

Действующее соглашение Реброва с «Аль-Айном» рассчитано до конца текущего сезона.

«Появилась новость от спортивного комментатора Виктора Вацко о том, что президент УАФ Андрей Павелко договорился с Сергеем Ребровым о 3-летнем контракте, а официальное объявление будет сделано в течение 14 дней. И эта новость не соответствует действительности, поскольку тренер вышел и лично заявил, что переговоров с украинской федерацией не было сразу после того, как он выбил «Аль-Васл» из полуфинала Кубка, а за два матча до этого заявил, что нет не было ни одного предложения от украинской федерации.

Контракт Реброва с «Аль-Айном» действует до 2023 года. Во время него он сосредотачивается только на подготовке команды для завоевания титулов, особенно потому, что она является кандидатом на дубль в Кубке и все еще соревнуется за титул в чемпионате. Тренер может объявить о продлении контракта с «Аль-Айном» после завершения сезона, если клуб сможет выполнить некоторые запросы к нему в отношении игроков. Тренер поставил перед собой победу в Лиге чемпионов АФК как цель в следующем сезоне. Он хочет добиться этого.

То, что сейчас делает украинская федерация, является попыткой замаскировать катастрофический провал, постигший украинский футбол, особенно после недавнего поражения от Англии со счетом 2:0», – написал Мохаммед Хамад.

Сейчас наставником сборной Украины по футболу является Руслан Ротань. Ранее множество источников сообщали, что главным тренером национальной команды Украины будет именно Сергей Ребров. Также стоит отметить, что известный журналист Фабрицио Романо заявлял об интересе со стороны УАФ к Славену Биличу.

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Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте
Сергей Ребров назначение тренера сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола
Источник Twitter
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Комментарии 10
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Andr88
Можно подумать прямо мессия ..Что Ребров будет что кто-то другой что вообще не будет тренера результат будет одинаковый .Был Шевченко с 3 млн евро и огромным штатом тактиков футбола из Италии .И сыграл в отборе 3 ничьи.Пришел Петраков и вытянул сборную с дна на второе место при конечном окладе 
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+6
SandroKing
Я взагалі вважаю, що поки не зміниться керівництво УАФ жодна психічно здорова людина ніякого контракту з ними не підпише.
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+3
Zanregent
Ну правильно. Зачем Реброву связываться с Павелко на котором печати ставить негде? Нет смысла
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+3
Roman serhi
Очередная сага..2 - 3 недели...
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+2
Kak Tak
Как так ?А вацко и цаганка рассказывали ,что все решено уже с Серёжкой на 50 лет ?
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+1
Remark
Ребята, я могу Вам точно и с уверенностью сказать кто пи..бол ровно через 2-3 недели😜
Ответить
+1
DaVinci
Хай людина ставить перед собою цілі і досягає їх. Тим більше такі амбітні.
Збірній зараз треба сильний і досвідчений тренер 
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+1
Фанькин кот
Да не уйдёт он от шейхов! Там тепло, шикарные отели, крутая транспортная инфраструктура. И БОЛЬШИЕ бабки. Стабильность, короче.
Ответить
0
alekos59
Короче,  вацко реальный ватько, розповсюджувач локшини !!!
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0
Юрий Щербань
Как этот павелко достал,а Ребров как барышня буду не буду хочу не хочу,понятно что бабло побеждает во всем
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0
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