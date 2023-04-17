Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте

По информации журналиста Виктора Вацко, УАФ и наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров достигли договоренности о подписании контракта по поводы работы в сборной Украины.

«Есть хорошие новости. Думаю, вопрос с тренером сборной Украины можно закрывать. Есть информация, что президент УАФ Павелко очень доволен, потому что договорился с Ребровым. Теперь нужно договориться с помощниками Сергея Реброва».

«Возможно, объявят через 2-3 недели. Хотелось бы верить», – сказал Вацко.

При этом журналист добавил, что контракт будет рассчитан до лета 2026 года. Если информация подтвердится, то в июне сборная уже под руководством Реброва сыграет матчи отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

В марте Украина открыла отбор поражением от Англии, а наставником был Руслан Ротань.