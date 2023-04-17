Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте
Чемпионат Европы
17 апреля 2023, 17:07 |
2613
11

Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте

Виктор Вацко рассказал о ситуации с тренером

17 апреля 2023, 17:07 |
2613
11
Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

По информации журналиста Виктора Вацко, УАФ и наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров достигли договоренности о подписании контракта по поводы работы в сборной Украины.

«Есть хорошие новости. Думаю, вопрос с тренером сборной Украины можно закрывать. Есть информация, что президент УАФ Павелко очень доволен, потому что договорился с Ребровым. Теперь нужно договориться с помощниками Сергея Реброва».

«Возможно, объявят через 2-3 недели. Хотелось бы верить», – сказал Вацко.

При этом журналист добавил, что контракт будет рассчитан до лета 2026 года. Если информация подтвердится, то в июне сборная уже под руководством Реброва сыграет матчи отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

В марте Украина открыла отбор поражением от Англии, а наставником был Руслан Ротань.

По теме:
Названы дата и место проведения спарринга между сборными Германии и Украины
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров многим обязан Шкапенко»
ОРИХОВСКИЙ: «Испанские ассистенты Реброва – лучшие из лучших тренеров»
Сергей Ребров сборная Украины по футболу Виктор Вацко
Источник Вацко Live
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Беженец из Украины выиграл Бундеслигу U-17
Футбол | 17 апреля 2023, 15:52 1
Беженец из Украины выиграл Бундеслигу U-17
Беженец из Украины выиграл Бундеслигу U-17

Артем Залога завоевал титул вместе с «Арминией»

Жирона обыграла аутсайдера, Цыганков провел на поле весь матч
Футбол | 16 апреля 2023, 16:52 11
Жирона обыграла аутсайдера, Цыганков провел на поле весь матч
Жирона обыграла аутсайдера, Цыганков провел на поле весь матч

Команда не проигрывает четыре тура кряду

Вернидуб удален, Динамо и Днепр-1 шокированы, рекорд Металлиста и Вереса
Футбол | 17.04.2023, 09:30
Вернидуб удален, Динамо и Днепр-1 шокированы, рекорд Металлиста и Вереса
Вернидуб удален, Динамо и Днепр-1 шокированы, рекорд Металлиста и Вереса
Цена вопроса – 50 млн евро. Ювентусу интересен экс-фулбек Шахтера
Футбол | 17.04.2023, 14:57
Цена вопроса – 50 млн евро. Ювентусу интересен экс-фулбек Шахтера
Цена вопроса – 50 млн евро. Ювентусу интересен экс-фулбек Шахтера
Форман назвал своего любимого боксера современности
Бокс | 17.04.2023, 10:46
Форман назвал своего любимого боксера современности
Форман назвал своего любимого боксера современности
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
"Где-то 2-3 недели!" - это фишка другого источника, не плагиатьте)
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
Alex86 1
Было бы неплохо если получится, бо ситуация на редкость ненормальная когда без тренера уже начат отбор 
Ответить
+1
Mykhailo Stepanov
Обнадійлива новина. Можна вже і з місцем проведення матчу з Мальтою визначитись
Ответить
0
Умник
  Алексей не надо взламывать Вацка. 
Ответить
0
Andr88
Можно подумать что тренер Ребров что-то изменит .При любом тренере будет один и тот же результат .Мы видели нашу сборную.с Англией 
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Calm
👍👍
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
17.04.2023, 10:52 6
Футбол
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
17.04.2023, 10:30 16
Зимние виды
И он сам мучается. Йовичевич признался, почему не ставит в состав Коноплю
И он сам мучается. Йовичевич признался, почему не ставит в состав Коноплю
16.04.2023, 21:31 1
Футбол
Арсенал без Зинченко драматично потерял очки в матче АПЛ
Арсенал без Зинченко драматично потерял очки в матче АПЛ
16.04.2023, 17:56 49
Футбол
Разминка перед ЧМ. Сборная Украины забросила 10 шайб
Разминка перед ЧМ. Сборная Украины забросила 10 шайб
15.04.2023, 19:15
Хоккей
В Херсоне от вражеского обстрела погибли жена и дочь экс-врача Таврии
В Херсоне от вражеского обстрела погибли жена и дочь экс-врача Таврии
15.04.2023, 19:15 1
Война
ВИДЕО. Снова встретились. Теплые объятия Мудрика и Де Дзерби после игры АПЛ
ВИДЕО. Снова встретились. Теплые объятия Мудрика и Де Дзерби после игры АПЛ
15.04.2023, 20:50 7
Футбол
Новый рекорд гения. Ронни О'Салливан одолел китайца на старте ЧМ по снукеру
Новый рекорд гения. Ронни О'Салливан одолел китайца на старте ЧМ по снукеру
16.04.2023, 08:55 1
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности