Роналду проиграл с Аль-Насром. Шансы на чемпионство резко упали
Дважды пенальти для хозяев поля реализовал нигерийский форвард Одион Игало
Вечером 18 апреля состоялся матч 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Наср» (2:0).
Дважды пенальти для хозяев поля реализовал нигерийский форвард Одион Игало.
У гостей португалец Криштиану Роналду провел на поле весь матч и отметился лишь желтой карточкой на 57-й минуте.
Неудачным оказался дебют на посту рулевого «Аль-Насра» для хорватского специалиста Динко Еличича.
В турнирной таблице «Аль-Наср» занимает второе место, однако шансы на чемпионство из-за потери очков резко упали.
Топ-4: Аль-Иттихад (56 очков), Аль-Наср (53), Аль-Шабаб (50), Аль-Хиляль (49).
Чемпионат Саудовской Аравии
25-й тур, 18 апреля
Аль-Хиляль – Аль-Наср – 2:0
Голы: Одион Игало, 62 (пен), 82 (пен)
Турнирная таблица
Видеообзор матча
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