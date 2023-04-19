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19 апреля 2023, 00:30 | Обновлено 19 апреля 2023, 00:57
297
1

Роналду проиграл с Аль-Насром. Шансы на чемпионство резко упали

Дважды пенальти для хозяев поля реализовал нигерийский форвард Одион Игало

19 апреля 2023, 00:30 | Обновлено 19 апреля 2023, 00:57
297
1
Роналду проиграл с Аль-Насром. Шансы на чемпионство резко упали
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 18 апреля состоялся матч 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Наср» (2:0).

Дважды пенальти для хозяев поля реализовал нигерийский форвард Одион Игало.

У гостей португалец Криштиану Роналду провел на поле весь матч и отметился лишь желтой карточкой на 57-й минуте.

Неудачным оказался дебют на посту рулевого «Аль-Насра» для хорватского специалиста Динко Еличича.

В турнирной таблице «Аль-Наср» занимает второе место, однако шансы на чемпионство из-за потери очков резко упали.

Топ-4: Аль-Иттихад (56 очков), Аль-Наср (53), Аль-Шабаб (50), Аль-Хиляль (49).

Чемпионат Саудовской Аравии

25-й тур, 18 апреля

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 2:0

Голы: Одион Игало, 62 (пен), 82 (пен)

Турнирная таблица

Видеообзор матча

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу Одион Игало пенальти Динко Еличич видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Defen23
Подражает Мудрику, 2:0 + ЖК 
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