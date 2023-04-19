Роналду проиграл с Аль-Насром. Шансы на чемпионство резко упали

Вечером 18 апреля состоялся матч 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Наср» (2:0).

Дважды пенальти для хозяев поля реализовал нигерийский форвард Одион Игало.

У гостей португалец Криштиану Роналду провел на поле весь матч и отметился лишь желтой карточкой на 57-й минуте.

Неудачным оказался дебют на посту рулевого «Аль-Насра» для хорватского специалиста Динко Еличича.

В турнирной таблице «Аль-Наср» занимает второе место, однако шансы на чемпионство из-за потери очков резко упали.

Топ-4: Аль-Иттихад (56 очков), Аль-Наср (53), Аль-Шабаб (50), Аль-Хиляль (49).

Чемпионат Саудовской Аравии

25-й тур, 18 апреля

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 2:0

Голы: Одион Игало, 62 (пен), 82 (пен)

Турнирная таблица

Видеообзор матча