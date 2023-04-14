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14 апреля 2023, 03:00 | Обновлено 14 апреля 2023, 03:14
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0

Камбэк Севильи, бронза Ковтуна, бойкот соревнований с участием рашистов

Главные новости за 13 апреля на Sport.ua

14 апреля 2023, 03:00 | Обновлено 14 апреля 2023, 03:14
31
0
Камбэк Севильи, бронза Ковтуна, бойкот соревнований с участием рашистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Ковтун

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 13 апреля.

1. Сумасшедший камбэк на Олд Траффорд. Севилья вырвала ничью у Ман Юнайтед. Гости дважды забили в концовке.

2. Указ Минспорта: запрещено участие сборных Украины в соревнованиях с рф и рб. На сайте Министерства опубликован указ по поводу бойкота стран-агрессоров.

3. Итоги Лиги Европы. Ювентус вырвал победу у Спортинга, Байер спасся на 83-й. Состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы.

4. Лига конференций. Фиалки разгромили команду Цитаишвили, бисиклета от Ниццы. 14 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги конференций.

5. Не забили пенальти. Рома проиграла Фейенорду в первом матче 1/4 финала ЛЕ. Хавбек римлян Лоренцо Пеллегрини не реализовал 11-метровый, пробив в штангу.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане. Конфликт между игроками улажен, но клуб не мог не отреагировать на эту ситуацию.

7. ЧЕ по спортивной гимнастике. Илья Ковтун в многоборье завоевал бронзу. Украинец был фаворитом, но в финале не повторил результат квалификации.

8. Ветер стал помехой. Свитолина не смогла обыграть вторую соперницу в Кьяссо. Элина не удержала преимущество в матче второго раунда на турнире ITF в Швейцарии.

9. Толкнул женщину-арбитра. Игрок Полесья дисквалифицирован на 6 месяцев. Вадим Червак остался без команды и без возможности играть.

10. Forza 21! Джокович сенсационно проиграл итальянцу на Мастерсе в Монте-Карло. Лоренцо Музетти с камбеком в трех сетах обыграл первую ракетку мира на турнире в Монако.

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Источник Sport.ua
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