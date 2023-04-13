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Лига Европы
Фейеноорд
13.04.2023 19:45 – FT 1 : 0
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
13 апреля 2023, 21:47 | Обновлено 13 апреля 2023, 22:48
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Не забили пенальти. Рома проиграла Фейенорду в первом матче 1/4 финала ЛЕ

Хавбек римлян Лоренцо Пеллегрини не реализовал 11-метровый, пробив в штангу

13 апреля 2023, 21:47 | Обновлено 13 апреля 2023, 22:48
1232
0
Не забили пенальти. Рома проиграла Фейенорду в первом матче 1/4 финала ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Фейеноорд» дома одержал победу над «Ромой» со счетом 1:0.

На 25-й минуте матча травму у волков получил Паулу Дибала и был заменен на Стефана Эль-Шаарави. В конце первого тайма хавбек римлян Лоренцо Пеллегрини не реализовал пенальти, пробив в штангу.

Единственный гол на 54-й минуте забил полузащитник хозяев поля Матс Виффер. Во втором тайме волки имели шанс отыграться, но мяч с линии ворот вынесли защитники нидерландского клуба.

Ответный матч четвертьфинальной дуэли состоится 20 апреля в Риме.

Лига Европы. 1/4 финала

Первый матч, 13 апреля, Роттердам

Фейеноорд – Рома – 1:0

Гол: Виффер, 53.

Незабитый пенальти: Пеллегрини, 43

Фейеноорд: Бейло, Гертрюйда, Траунер, Ганцко, Хартман, Шиманьски, Кекчю, Виффер, Джаханбахш (Данило, 72), Идрисси (Игор Пайшао, 64), Хименес (Лопес, 83).

Рома: Руй Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола (Челик, 84), Залевски, Матич, Кристанте, Пеллегрини (Вейналдум, 46), Дибала (Эль-Шаарави, 26), Абрахам (Белотти, 58).

Предупреждения: Виффер, 18, Шиманьски, 35.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Виффер, 53 мин.

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Матс Виффер (Фейеноорд).
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Рома Рим Лига Европы Фейеноорд Лоренцо Пеллегрини Матс Виффер пенальти Пауло Дибала Стефан Эль-Шаарави
Источник Sport.ua
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