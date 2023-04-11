13 апреля на «Де Кейп» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Фейеноорд» встретится с «Ромой». Старт поединка запланирован на 19:45 по киевскому времени.

Фейеноорд

Команда не сможет оформить требл. Недавно она проиграла в скандальном домашнем поединке Аяксу, вылетев из полуфинала кубка Нидерландов. Но при этом подопечные Арне Слота достаточно уверенно опережают клуб из Амстердама в турнирной таблице Эредивизии. То есть появляется уникальный шанс наконец-то привезти титул в Роттердам! Казалось бы, это будет приоритетом - за все начало этого века было взято только 1 золото. Но пока что голландцы уверенно преодолевали все барьеры на пути в четвертьфинал. Выйдя из достаточно непростой группы (в плей-офф оттуда не пробился Лацио), они прошли в предыдущем раунде Шахтер. Из-за комичного гола Ракицкого Фейеноорд чуть не проиграл на выезде, но дома горняков просто уничтожили, оформив итоговые 7:1.

Рома

Клуб давно ставит понятную задачу в виде возвращения в Лигу чемпионов. Но этого долго не удавалось, и даже статусный Жозе Моуринью в прошлом сезоне принес только слабенькое утешение, в виде победы в дебютной Лиге конференций. Да и сейчас пока что нельзя утверждать, что у Особенного получится. Причем португалец с его опытом прекрасно понимает, что 3-й попытки не будет. И пытается побороться за достижение цели сразу по 2-м путям. Джалоросси пытаются финишировать в топ-4 Серии А, правда, там достаточно много осечек. С другой стороны, 1:0 с Торино позволили закрепиться на 3-м месте. Параллельно идет игра в Лиге Европы. Там откровенно не все получается: только 10 очков в не самой сложной группе, при поражениях не только Бетису, но и Лудогорцу, в 1/16 финала начиналось с поражения Ред Буллу Зальцбург. Но и австрийцев прошли, обыграв дома 2:0, и с Реалом Сосьедад справились - 2:0 дома, 0:0 в Сан-Себастьяне.

Статистика личных встреч

В 2015-м году Рома уже проходила голландцев в плей-офф (1:1 дома, 2:1 в Роттердаме). А в мае 2022-го за счет единственного гола Дзаньоло было оформлено победу в 1-м финале Лиге конференций.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют голландцам. Но Рома опытнее, так что ограничимся ставкой на больше 2,0 голов с коэффициентом - 1,72.