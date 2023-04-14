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Лига Европы
14 апреля 2023, 03:00 | Обновлено 14 апреля 2023, 03:24
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0

Жозе МОУРИНЬО: «Не забили голы, которые надо было забивать»

Наставник «Ромы» – о поражении от «Фейеноорда»

14 апреля 2023, 03:00 | Обновлено 14 апреля 2023, 03:24
60
0
Жозе МОУРИНЬО: «Не забили голы, которые надо было забивать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от нидерландского «Фейеноорда» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Команда не забила голы, которые надо было забивать. Кто-то думал, что «Фейеноорд» будет доминировать с первых минут, но мы хорошо прессинговали и владели мячом. Испытываю ли я оптимизм? Да, но меня также волнует воскресный матч с «Удинезе». Когда команда вроде нашей теряет игроков из-за травм, это повод для беспокойства», - сказал Моуриньо.

Ответная встреча состоится 20 апреля в Риме.

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Жозе Моуриньо Фейеноорд Рома Рим Лига Европы
Источник УЕФА
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