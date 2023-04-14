Жозе МОУРИНЬО: «Не забили голы, которые надо было забивать»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от нидерландского «Фейеноорда» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Команда не забила голы, которые надо было забивать. Кто-то думал, что «Фейеноорд» будет доминировать с первых минут, но мы хорошо прессинговали и владели мячом. Испытываю ли я оптимизм? Да, но меня также волнует воскресный матч с «Удинезе». Когда команда вроде нашей теряет игроков из-за травм, это повод для беспокойства», - сказал Моуриньо.

Ответная встреча состоится 20 апреля в Риме.